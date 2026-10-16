Giá vàng hôm nay 16/10/2026: SJC 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, đi ngang
Giá vàng SJC lúc 10:47 ngày 16/10/2026 niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với lần cập nhật trước. BTMC VRTL tăng 200.000 đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:47)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:47: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày 16/10/2026.
Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 16/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định so với hôm qua. Các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong đó giá bán ra cao nhất của vàng miếng SJC và DOJI đạt 143.300.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 16/10/2026
- SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Minh Châu (VRTL): Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (0).
- Phú Quý SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).
- PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng/lượng)
|Bán hôm nay (đồng/lượng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|140.300.000
|143.300.000
|0
|0
|DOJI HN
|140.300.000
|143.300.000
|0
|0
|DOJI SG
|140.300.000
|143.300.000
|0
|0
|BTMH
|139.000.000
|143.000.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|138.200.000
|142.200.000
|0
|0
|BTMC SJC
|138.200.000
|143.300.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|139.800.000
|143.300.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|139.800.000
|142.800.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|139.800.000
|142.800.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.