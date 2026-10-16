Giá vàng hôm nay 16/10/2026: SJC 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC lúc 10:47 ngày 16/10/2026 niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với lần cập nhật trước. BTMC VRTL tăng 200.000 đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày 16/10/2026.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 16/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định so với hôm qua. Các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong đó giá bán ra cao nhất của vàng miếng SJC và DOJI đạt 143.300.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 16/10/2026

SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (VRTL) : Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.200.000 đồng/lượng (0). Phú Quý SJC : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). PNJ (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 140.300.000 143.300.000 0 0 DOJI HN 140.300.000 143.300.000 0 0 DOJI SG 140.300.000 143.300.000 0 0 BTMH 139.000.000 143.000.000 0 0 BTMC VRTL 138.200.000 142.200.000 0 0 BTMC SJC 138.200.000 143.300.000 0 0 Phú Quý SJC 139.800.000 143.300.000 0 0 PNJ TP.HCM 139.800.000 142.800.000 0 0 PNJ Hà Nội 139.800.000 142.800.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.