Giá vàng hôm nay 16/11/2026: SJC đi ngang ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:18; so với hôm qua, không đổi. Mua vào - bán ra ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:46)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:46: SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:18; mua - bán ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:18 sáng 16/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay không thay đổi so với hôm qua ở cả 8 thương hiệu trong bảng niêm yết. Chênh lệch mua vào và bán ra của tất cả các dòng đều bằng 0.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Quý SJC cùng niêm yết mua vào 134.500.000 đồng, bán ra 137.500.000 đồng. BTMH có giá bán ra cao nhất bảng là 137.800.000 đồng, còn PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có giá bán ra thấp nhất là 136.900.000 đồng.

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

SJC : mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. DOJI HN : mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. DOJI SG : mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. BTMH : mua 133.800.000 đồng (0), bán 137.800.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 133.800.000 đồng (0), bán 137.800.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. BTMC SJC : mua 133.800.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 133.800.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. Phú Quý SJC : mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 134.500.000 đồng (0), bán 137.500.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. PNJ TP.HCM : mua 132.700.000 đồng (0), bán 136.900.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

: mua 132.700.000 đồng (0), bán 136.900.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua. PNJ Hà Nội: mua 132.700.000 đồng (0), bán 136.900.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 134.500.000 137.500.000 0 0 DOJI HN 134.500.000 137.500.000 0 0 DOJI SG 134.500.000 137.500.000 0 0 BTMH 133.800.000 137.800.000 0 0 BTMC SJC 133.800.000 137.500.000 0 0 Phú Quý SJC 134.500.000 137.500.000 0 0 PNJ TP.HCM 132.700.000 136.900.000 0 0 PNJ Hà Nội 132.700.000 136.900.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.