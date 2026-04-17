Thị trường Giá vàng hôm nay 17/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 17/4/2026: Trong nước giảm với vàng miếng SJC mất 700.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 các thương hiệu cũng giảm tương tự, giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ 1,8 USD/ounce so với hôm qua

Giá vàng SJC hôm nay 17/4/2026

Tại mốc 10h sáng hôm nay 17/4/2026, vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm đồng loạt 700.000 đồng/lượng trên hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng lớn.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 167 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 170,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, cùng giảm 700.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giá mua vào – bán ra của vàng miếng SJC duy trì ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI tại cả hai thị trường Hà Nội và Sài Gòn cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 170,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán tại DOJI HN và DOJI SG là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 167 – 170,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, chênh lệch hai chiều 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC được thu mua ở mức 167 triệu đồng/lượng, bán ra 170,5 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 500.000 đồng và 700.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán của vàng miếng SJC tại Phú Quý là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng SJC hôm nay 17/4/2026

Thương hiệu Mua vào (đồng/lượng) Bán ra (đồng/lượng) Chênh lệch SJC 167.000.000 ▼700.000 170.500.000 ▼700.000 3,5 triệu DOJI Hà Nội 167.000.000 ▼700.000 170.500.000 ▼700.000 3,5 triệu DOJI Sài Gòn 167.000.000 ▼700.000 170.500.000 ▼700.000 3,5 triệu BTMC SJC 167.000.000 ▼700.000 170.500.000 ▼700.000 3,5 triệu Phú Quý SJC 167.000.000 ▼500.000 170.500.000 ▼700.000 3,5 triệu

Giá vàng nhẫn 9999 lúc hôm nay 17/4/2026

Tại mốc 10h00, giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức giảm mạnh hơn vàng miếng ở một số thương hiệu, phản ánh áp lực điều chỉnh từ thị trường quốc tế.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) đưa ra mức giá mua vào 166,5 triệu đồng/lượng, bán ra 169,5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999. So với hôm qua, giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng còn giá bán ra giảm 700.000 đồng/lượng, đưa chênh lệch hai chiều về mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại thị trường TP.HCM niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều đều giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên trước, chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 PNJ tại Hà Nội được giao dịch cùng mức 167 – 170 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, với chênh lệch hai chiều 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 17/4/2026

Thương hiệu Mua vào (đồng/lượng) Bán ra (đồng/lượng) Chênh lệch BTMH 166.500.000 ▼1.000.000 169.500.000 ▼700.000 3,0 triệu PNJ TP.HCM 167.000.000 ▼700.000 170.000.000 ▼700.000 3,0 triệu PNJ Hà Nội 167.000.000 ▼700.000 170.000.000 ▼700.000 3,0 triệu

Giá vàng thế giới phiên hôm nay 17/4/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 10h hôm nay 17/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.791,10 USD/ounce, tăng 1,80 USD (tương đương 0,04%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,25 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã giảm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 3 ngày qua, mỗi lượng vàng đã mất đi tới 5 triệu đồng so với mức đỉnh. Điều này có nghĩa là những ai đã mua vàng ở vùng giá 175,5 triệu đồng/lượng cách đây ba ngày, nếu bán ra vào thời điểm hiện tại, sẽ bị lỗ lên tới 8,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đang giảm nhanh hơn. Lý do chính là thị trường đang có kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ sớm được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Tâm lý này khiến nhiều người đổ xô bán vàng ra, từ đó đẩy giá trong nước đi xuống một cách nhanh chóng.

Theo các chuyên gia kinh tế, đà giảm của giá vàng hiện nay chủ yếu đến từ sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la lên giá, chỉ số DXY ở mức cao, thì giá vàng – vốn được định giá bằng đô la Mỹ – trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng những loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang duy trì ở mức khoảng 4,3%. Lãi suất này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi vàng không tạo ra lợi nhuận thụ động như lãi suất từ trái phiếu hay tiền gửi tiết kiệm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô có diễn biến trái chiều khi tăng lên mức 93,5 USD/thùng. Sự tăng giá của dầu phần nào phản ánh những lo ngại về nguồn cung, nhưng trong ngắn hạn, điều này vẫn chưa đủ sức hỗ trợ cho giá vàng, bởi ảnh hưởng từ đồng đô la mạnh và lãi suất trái phiếu cao đang chi phối mạnh mẽ hơn.

Các chuyên gia nhận định rằng, những động thái về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố của nước Mỹ sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng của giá vàng trong thời gian tới. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao những thông tin này để có những quyết định phù hợp.