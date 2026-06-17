Thị trường Giá vàng hôm nay 17/6/2026: Giá vàng miếng SJC, nhẫn 9999 và giá vàng thế giới Giá vàng hôm nay 17/6/2026 tăng lên 4.318 USD/ounce, trong khi vàng nhẫn DOJI dẫn đầu với mức 152 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17/6/2026: Vàng thế giới vọt xa khỏi mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 17/6/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên, với giá giao ngay đạt 4.318,0 USD/ounce lúc 4h00 ngày 17/6 theo giờ Việt Nam.

So với phiên liền trước, giá vàng thế giới tăng 9,6 USD/ounce, tương đương 0,23%. Nhịp tăng này giúp kim loại quý nới rộng khoảng cách so với mốc 4.300 USD/ounce, qua đó duy trì trạng thái neo cao trong phiên cuối chiều.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.423 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Cùng thời điểm, vàng miếng SJC trong nước được ghi nhận ở vùng 149,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,1 triệu đồng/lượng.

Động lực chính của đợt tăng mới đến từ nhu cầu nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, 45% nhà quản lý dự trữ tham gia khảo sát dự kiến tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới, mức cao kỷ lục và tăng 2 điểm phần trăm so với năm trước. Ngoài ra, 54% cho biết sẽ giữ nguyên dự trữ vàng, chỉ 1% dự báo giảm.

Khảo sát của WGC được thực hiện từ ngày 5/2 đến 19/5 với 74 ngân hàng trung ương. Bất chấp sức ép từ căng thẳng Trung Đông và biến động giá dầu, nhu cầu với vàng vẫn duy trì ở mức lớn. WGC cho biết 93% đơn vị tham gia khảo sát hiện đã nắm giữ vàng, tăng mạnh so với mức 81% của một năm trước.

Vàng cũng tiếp tục được xem là tài sản phòng vệ trong môi trường nhiều rủi ro. Có 90% người trả lời đánh giá vàng phát huy vai trò trong các giai đoạn khủng hoảng. Với nhóm nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, 85% xem vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Dù vậy, Metals Focus dự báo nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương trong năm 2026 có thể giảm 15% nếu tính theo khối lượng. Song song với xu hướng mua vàng, hoạt động dịch chuyển kho dự trữ cũng đáng chú ý khi 9% đơn vị được hỏi đã tăng lưu trữ vàng trong nước, còn 10% đa dạng hóa địa điểm lưu trữ ở nước ngoài.

Theo WGC, Ngân hàng Trung ương Anh vẫn là nơi lưu trữ vàng phổ biến nhất, tiếp đến là lưu trữ trong nước và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Như vậy, giá vàng hôm nay 17/6/2026 tiếp tục neo trên vùng cao sau phiên tăng mạnh. Mức 4.344,0 USD/ounce giúp vàng thế giới bỏ xa mốc 4.300 USD/ounce, còn khoảng cách với vàng miếng SJC trong nước giữ quanh 13,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17/6/2026: Vàng miếng tăng mạnh, bán ra lên 151,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 17/6/2026 trong nước được cập nhật theo bảng niêm yết cuối chiều 16/6, với thị trường vàng miếng đồng loạt đi lên sau phiên tăng mạnh.

Mặt bằng bán ra tại nhiều thương hiệu lớn đã tăng lên 151,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, phần lớn doanh nghiệp niêm yết quanh 149,5 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng đặt mức mua cao hơn, đạt 150,0 triệu đồng/lượng.

Tại nhóm SJC, DOJI, Phú Quý, BTMC, PNJ và BTMH, giá vàng miếng sáng 17/6 cùng đứng ở vùng 149,5 - 151,5 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, các thương hiệu này nâng giá mua thêm 1,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Với mức niêm yết mới, SJC và DOJI cùng đứng ở mặt bằng chung của thị trường vàng miếng. Phú Quý cũng ghi nhận nhịp tăng rõ sau buổi sáng phiên trước, khi chiều mua vào được cộng thêm 1,5 triệu đồng/lượng và chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

BTMC, PNJ và BTMH cũng đi theo xu hướng tăng tương tự. Giá mua vào tại các thương hiệu này lên 149,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán hiện phổ biến ở mức 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với mức chênh thường gặp trong các phiên biến động mạnh.

Riêng Mi Hồng ghi nhận giá mua vào cao hơn nhóm trên. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng sáng 17/6 được cập nhật ở mức 150,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, cả hai chiều cùng tăng 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra về cùng mốc phổ biến 151,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay 17/6/2026 mở đầu ngày ở vùng cao hơn phiên trước. Giá bán ra phổ biến đã lên 151,5 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào chủ yếu quanh 149,5 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục nóng lên sau nhịp tăng mạnh cuối chiều 16/6.

Giá vàng hôm nay Ngày 17/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 149,5 151,5 +1500 +1000 Tập đoàn DOJI 149,5 151,5 +1500 +1000 Mi Hồng 150,0 151,5 +1000 +1000 PNJ 149,5 151,5 +1500 +1000 Bảo Tín Minh Châu 149,5 151,5 +1000 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 149,0 151,5 +1500 +1000 Phú Quý 149,5 151,5 +1500 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 17/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng 24K DOJI 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 17/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng Kim Bảo 999.9 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K

3. BTMC - Cập nhật: 17/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Bản vị vàng BTMC 149,000

▲1000K 151,500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 147,000

▲1000K 150,500

▲1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,800

▲1000K 150,300

▲1000K

4. SJC - Cập nhật: 17/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149,500

▲1500K 151,500

▲1000K

Giá vàng hôm nay 17/6/2026: Vàng nhẫn DOJI lên 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 17/6/2026 với nhóm vàng nhẫn 9999 tiếp tục neo cao theo bảng niêm yết cuối chiều phiên trước, trong đó DOJI dẫn đầu với giá bán ra 152,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 sáng 17/6 được ghi nhận ở mức 149,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, thương hiệu này giữ nguyên giá so với ngày liền trước, chưa có điều chỉnh mới ở cả hai chiều. Mức bán ra trên 151 triệu đồng/lượng cho thấy vàng nhẫn SJC vẫn duy trì vùng giá cao.

Với nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 17/6/2026 đứng ở 149,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán chỉ 1 triệu đồng/lượng, khá hẹp so với nhiều sản phẩm vàng nhẫn khác trên thị trường.

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn này giữ mặt bằng đầu ngày trong phiên trước, chưa ghi nhận biến động đáng kể ở cả chiều mua và bán. Giá bán ra hiện ngang với nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đạt 150,0 triệu đồng/lượng mua vào và 152,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm được khảo sát, đồng thời cũng cao hơn nhiều thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 sáng 17/6 được cập nhật ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của sản phẩm này vẫn trên 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC khoảng 100.000 đồng/lượng và thấp hơn DOJI khoảng 700.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay 17/6/2026 với vàng nhẫn 9999 vẫn đứng ở vùng cao. DOJI dẫn đầu với mức bán ra 152,0 triệu đồng/lượng, tiếp đến là SJC 151,4 triệu đồng/lượng, Phú Quý 151,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng ở 150,5 triệu đồng/lượng.