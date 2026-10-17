Giá vàng hôm nay 17/10/2026: SJC 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ
Giá vàng SJC ngày 17/10/2026 niêm yết mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với lần cập nhật trước đó. (Cập nhật lúc 12:17)
Diễn biến giá vàng trong ngày
12:17: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 17/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm ở chiều mua vào dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng
- SJC: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 140.100.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua (đồng)
|+/- Bán (đồng)
|SJC
|140.600.000
|143.600.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI HN
|140.600.000
|143.600.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI SG
|140.600.000
|143.600.000
|-300.000
|-300.000
|BTMH
|139.200.000
|143.200.000
|-300.000
|-300.000
|BTMC VRTL
|138.400.000
|142.400.000
|-400.000
|-400.000
|BTMC SJC
|138.400.000
|143.600.000
|-400.000
|-300.000
|Phú Quý SJC
|140.000.000
|143.600.000
|-300.000
|-300.000
|PNJ TP.HCM
|140.100.000
|143.100.000
|-200.000
|-200.000
|PNJ Hà Nội
|140.100.000
|143.100.000
|-200.000
|-200.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.