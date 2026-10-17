Giá vàng hôm nay 17/10/2026: SJC giảm còn 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 15:17 ngày 17/10/2026: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng so với mốc trước, giao dịch ở mức mua vào 140,6 triệu đồng và bán ra 143,6 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 15:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:17: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

12:17: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 17/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm ở chiều mua vào dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 140.100.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 140.600.000 143.600.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 140.600.000 143.600.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 140.600.000 143.600.000 -300.000 -300.000 BTMH 139.200.000 143.200.000 -300.000 -300.000 BTMC VRTL 138.400.000 142.400.000 -400.000 -400.000 BTMC SJC 138.400.000 143.600.000 -400.000 -300.000 Phú Quý SJC 140.000.000 143.600.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 140.100.000 143.100.000 -200.000 -200.000 PNJ Hà Nội 140.100.000 143.100.000 -200.000 -200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.