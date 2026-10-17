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Giá vàng hôm nay 17/10/2026: SJC giảm về 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn17/10/2026 10:47

Giá vàng ngày 17/10/2026 ghi nhận SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 17/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm ở chiều mua vào dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

  • SJC: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 140.100.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC140.600.000143.600.000-300.000-300.000
DOJI HN140.600.000143.600.000-300.000-300.000
DOJI SG140.600.000143.600.000-300.000-300.000
BTMH139.200.000143.200.000-300.000-300.000
BTMC VRTL138.400.000142.400.000-400.000-400.000
BTMC SJC138.400.000143.600.000-400.000-300.000
Phú Quý SJC140.000.000143.600.000-300.000-300.000
PNJ TP.HCM140.100.000143.100.000-200.000-200.000
PNJ Hà Nội140.100.000143.100.000-200.000-200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 17/10/2026: SJC giảm về 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng
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