Giá vàng hôm nay 18/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
Cập nhật giá vàng hôm nay 18/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 giảm xuống 179,7–183 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới hơn 24 triệu đồng
Bảng giá vàng thế giới hôm nay 18/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng tuần qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 18/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4993,9 USD/ounce, giảm 11,3 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 158,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 24,35 triệu đồng/lượng.
Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân vẫn xếp hàng dài từ trong cửa hàng ra đến vỉa hè để chờ giao dịch. Không khí mua bán diễn ra sôi động, cho thấy tâm lý tích trữ vàng vẫn rất phổ biến.
Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở số 29 Trần Nhân Tông, lượng khách đến mua đông khiến việc giao vàng không thể đáp ứng ngay. Với các đơn mua từ 4 chỉ vàng nhẫn trở lên, khách hàng phải nhận giấy hẹn và quay lại nhận sản phẩm vào ngày 30/3.
Trên thị trường thế giới, giá vàng đang dao động quanh vùng 5.000 USD/ounce, một mốc được xem là rất quan trọng. Đây là khu vực mà giá thường có nhiều biến động do sự giằng co giữa lực mua và lực bán.
Cập nhật giá vàng hôm nay 18/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn
Cập nhật lúc 6h hôm nay 18/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180–183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181-183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 100 đến 200 nghìn so với hôm qua
Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 100 đến 200 nghìn đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,7–183 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,9–182,9 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,7–182,7 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 16/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 18/3/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 18/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|180
|183
|-100
|-100
|Tập đoàn DOJI
|180
|183
|-100
|-100
|Mi Hồng
|181
|183
|-100
|-100
|PNJ
|180
|183
|-100
|-100
|Bảo Tín Minh Châu
|180
|183
|-100
|-100
|Bảo Tín Mạnh Hải
|180
|183
|-100
|-100
|Phú Quý
|180
|183
|-100
|-100
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 18/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua (nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Bán ra
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|180
|183
|-100
|-100
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|179,7
|182,7
|-100
|-100
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|180
|183
|-100
|-100
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|179,8
|182,8
|-200
|-200
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|180
|183
|-100
|-100
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|179,9
|182,9
|-100
|-100
|1. DOJI - Cập nhật: 18/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|Kim TT/AVPL
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|Nguyên Liệu 99.99
|171,40 ▼100K
|173,40 ▼100K
|Nguyên Liệu 99.9
|170,90 ▼100K
|172,90 ▼100K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|178,40 ▼100K
|182,40 ▼100K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|177,90 ▼100K
|181,90 ▼100K
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|177,20 ▼100K
|181,70 ▼100K
|2. PNJ - Cập nhật: 18/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Hà Nội - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Đà Nẵng - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Miền Tây - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Tây Nguyên - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|179,600 ▼400K
|182,600 ▼400K
|3. AJC - Cập nhật: 18/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Miếng SJC Hà Nội
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|Miếng SJC Nghệ An
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|Miếng SJC Thái Bình
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|180,00 ▼100K
|183,00 ▼100K
|NL 99.90
|171,30
|NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình
|171,60
|Trang sức 99.9
|174,90 ▼100K
|181,90 ▼100K
|Trang sức 99.99
|175,00 ▼100K
|182,00 ▼100K
|4. SJC - Cập nhật: 18/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|180,000 ▼100K
|183,000 ▼100K
|Vàng SJC 5 chỉ
|180,000 ▼100K
|183,020 ▼100K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|180,000 ▼100K
|183,030 ▼100K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|179,700 ▼100K
|182,700▼100K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|179,700 ▼100K
|182,800 ▼100K
|Nữ trang 99,99%
|177,700 ▼100K
|181,200 ▼100K
|Nữ trang 99%
|172,906 ▼99K
|179,406 ▼99K
|Nữ trang 68%
|114,478 ▼68K
|123,378 ▼68K
|Nữ trang 41,7%
|66,818 ▼41K
|75,718 ▼41K