Thị trường Giá vàng hôm nay 18/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Cập nhật giá vàng hôm nay 18/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 giảm xuống 179,7–183 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới hơn 24 triệu đồng

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 18/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng tuần qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 18/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4993,9 USD/ounce, giảm 11,3 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.321 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 158,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 24,35 triệu đồng/lượng.

Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân vẫn xếp hàng dài từ trong cửa hàng ra đến vỉa hè để chờ giao dịch. Không khí mua bán diễn ra sôi động, cho thấy tâm lý tích trữ vàng vẫn rất phổ biến.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở số 29 Trần Nhân Tông, lượng khách đến mua đông khiến việc giao vàng không thể đáp ứng ngay. Với các đơn mua từ 4 chỉ vàng nhẫn trở lên, khách hàng phải nhận giấy hẹn và quay lại nhận sản phẩm vào ngày 30/3.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đang dao động quanh vùng 5.000 USD/ounce, một mốc được xem là rất quan trọng. Đây là khu vực mà giá thường có nhiều biến động do sự giằng co giữa lực mua và lực bán.

Cập nhật giá vàng hôm nay 18/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h hôm nay 18/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180–183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181-183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 100 đến 200 nghìn so với hôm qua

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 100 đến 200 nghìn đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,7–183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,9–182,9 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 16/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,7–182,7 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 16/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,8–182,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 18/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 18/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

180 183

-100 -100 Tập đoàn DOJI

180

183

-100 -100 Mi Hồng

181 183

-100 -100 PNJ

180

183

-100 -100 Bảo Tín Minh Châu

180

183

-100 -100

Bảo Tín Mạnh Hải 180 183 -100 -100 Phú Quý 180 183

-100 -100

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 18/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

180 183 -100 -100 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,7 182,7 -100 -100 Vàng nhẫn trơn BTMC

180

183 -100 -100 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

179,8 182,8 -200 -200 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180

183 -100 -100 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

179,9

182,9 -100 -100

1. DOJI - Cập nhật: 18/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K Kim TT/AVPL 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K Nguyên Liệu 99.99 171,40 ▼100K 173,40 ▼100K Nguyên Liệu 99.9 170,90 ▼100K 172,90 ▼100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,40 ▼100K 182,40 ▼100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 177,90 ▼100K 181,90 ▼100K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 177,20 ▼100K 181,70 ▼100K

2. PNJ - Cập nhật: 18/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Hà Nội - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Đà Nẵng - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Miền Tây - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Tây Nguyên - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 ▼400K 182,600 ▼400K

3. AJC - Cập nhật: 18/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K Miếng SJC Nghệ An 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K Miếng SJC Thái Bình 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 180,00 ▼100K 183,00 ▼100K NL 99.90 171,30 NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,60 Trang sức 99.9 174,90 ▼100K 181,90 ▼100K Trang sức 99.99 175,00 ▼100K 182,00 ▼100K