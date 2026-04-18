Thị trường Giá vàng hôm nay 18/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 18/4/2026: Giá vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng xuống 171 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4867,3 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4867,3 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 sáng 18/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.867,30 USD/ounce, tăng 78 USD (tương đương 1,63%) so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 154,67 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 16,36 triệu đồng/lượng.

Trong sáng ngày 18/4, giá vàng có xu hướng giảm. Không chỉ vàng miếng hay vàng nhẫn, mà ngay cả vàng nữ trang 24K (loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối) cũng chịu chung áp lực này tại nhiều cửa hàng lớn.

Cụ thể, tại SJC, giá vàng 24K giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau khi điều chỉnh, mức giá niêm yết của loại vàng này quanh ngưỡng 165 triệu đồng (mua vào) và 169 triệu đồng (bán ra) cho mỗi lượng.

Trong số các thương hiệu, Phú Quý là nơi có mức giảm nhiều nhất. Giá vàng 24K tại đây giảm 2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá giao dịch rơi vào khoảng 165 triệu đồng khi mua và 169,5 triệu đồng khi bán.

PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Sau điều chỉnh, giá tại PNJ là 165 triệu đồng (mua) và 169 triệu đồng (bán), còn tại Bảo Tín Minh Châu là 165,5 triệu đồng (mua) và 169,5 triệu đồng (bán).

Riêng tại Doji, giá vàng 24K lại tăng nhẹ 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Nhờ vậy, mức giá mua vào tại đây là 164,5 triệu đồng/lượng và bán ra là 168,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng 18K (loại vàng có pha thêm hợp kim, độ tinh khiết thấp hơn vàng 24K), tại Công ty SJC, giá giảm thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mức giao dịch lên 118 triệu đồng (mua) và 126,9 triệu đồng (bán).

Hệ thống PNJ cũng giảm 600.000 đồng/lượng, khiến giá vàng 18K tại đây còn 117,85 triệu đồng/lượng khi mua và 126,75 triệu đồng/lượng khi bán.

Khác với những nơi khác, hệ thống Mi Hồng lại giữ nguyên giá vàng 18K so với phiên trước. Hiện tại, mức giao dịch tại đây vẫn ổn định quanh ngưỡng 109 triệu đồng cho chiều mua và 112,5 triệu đồng cho chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 18/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Tại mốc 5h00 sáng 18/4/2026, vàng miếng SJC ghi nhận diễn biến phân hóa rõ giữa các thương hiệu lớn, với 5 đơn vị điều chỉnh giảm và 2 đơn vị đi ngang.

Vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào 167,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra 171,03 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Chênh lệch mua – bán của vàng SJC hiện ở mức 3,53 triệu đồng/lượng – rộng nhất trong nhóm vàng miếng. Đây cũng là thương hiệu có giá bán ra cao thứ hai thị trường, chỉ sau Bảo Tín Mạnh Hải.

Vàng miếng DOJI do Tập đoàn DOJI phân phối hạ 200.000 đồng/lượng đều ở hai chiều, đưa giá xuống 167,5 – 171 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán của DOJI ổn định ở 3,5 triệu đồng/lượng, giảm đúng bằng mức điều chỉnh chung của thị trường.

Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu (BTMC) áp dụng mức giá tương đồng DOJI: mua vào 167,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171 triệu đồng/lượng. BTMC giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, giữ chênh lệch mua – bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng PNJ điều chỉnh đồng đều với mức giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện giao dịch ở 167,5 – 171 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán của PNJ ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương DOJI và BTMC.

Vàng miếng Phú Quý có đợt điều chỉnh bất đối xứng khi giá mua giữ nguyên 167,5 triệu đồng/lượng, song giá bán hạ 200.000 đồng/lượng xuống 171 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán của Phú Quý rút nhẹ về 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) dẫn đầu thị trường về giá bán ra, niêm yết 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang hoàn toàn so với phiên trước. BTMH là thương hiệu duy nhất giữ giá bán trên mốc 171 triệu đồng/lượng trong nhóm khảo sát, với chênh lệch mua – bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng Mi Hồng cũng không điều chỉnh giá trong phiên 4h00 sáng 18/4, ấn định 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Mi Hồng sở hữu chênh lệch mua – bán hẹp nhất thị trường vàng miếng với chỉ 1,5 triệu đồng/lượng – khoảng cách dễ chịu nhất cho người mua vào và bán ra trong ngày.

Thương hiệu Mua vào (đồng/lượng) Bán ra (đồng/lượng) Bảo Tín Mạnh Hải 167.700.000 171.200.000 SJC 167.500.000 ▼200.000 171.030.000 ▼200.000 Mi Hồng 169.500.000 171.000.000 Phú Quý 167.500.000 171.000.000 ▼200.000 PNJ 167.500.000 ▼200.000 171.000.000 ▼200.000 Bảo Tín Minh Châu 167.500.000 ▼200.000 171.000.000 ▼200.000 DOJI 167.500.000 ▼200.000 171.000.000 ▼200.000

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 18/4/2026

Tại mốc 5h00 ngày 18/4, giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận đợt điều chỉnh giảm trên toàn bộ sáu thương hiệu khảo sát, biên độ giảm chiều bán sâu hơn chiều mua ở một số đơn vị.

Vàng nhẫn 9999 SJC đưa giá xuống 167 triệu đồng/lượng mua vào và 170,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm đồng loạt 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn SJC đạt 3,6 triệu đồng/lượng – rộng nhất trong nhóm vàng nhẫn sáng nay, phản ánh mức phí thanh khoản cao hơn mặt bằng chung.

Vàng nhẫn 9999 BTMC niêm yết 167,5 triệu đồng/lượng mua vào, giữ nguyên so với phiên trước; giá bán ra hạ 200.000 đồng/lượng xuống 170,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán của nhẫn BTMC rút về 3 triệu đồng/lượng – ngang hàng với PNJ và Phú Quý.

Vàng nhẫn 9999 DOJI là tâm điểm của thị trường nhẫn sáng 18/4 khi giảm sâu 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 170,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào đồng thời hạ 200.000 đồng/lượng xuống 167,5 triệu đồng/lượng. Mức giảm không đều giữa hai chiều khiến chênh lệch mua – bán của DOJI thu hẹp còn 3 triệu đồng/lượng, song DOJI vẫn là thương hiệu giảm bán ra mạnh thứ hai thị trường nhẫn sau BTMH.

Vàng nhẫn 9999 PNJ giảm đều tay 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giao dịch ở 167,5 – 170,5 triệu đồng/lượng. PNJ giữ chênh lệch mua – bán ổn định 3 triệu đồng/lượng, tương đồng với BTMC và Phú Quý.

Vàng nhẫn 9999 Phú Quý điều chỉnh bất đối xứng: giá mua giữ nguyên 167,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán hạ 200.000 đồng/lượng xuống 170,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán của nhẫn Phú Quý là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) ghi nhận mức giảm sâu nhất thị trường nhẫn sáng 18/4. Giá mua vào lao dốc 1 triệu đồng/lượng xuống 167,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra mất tới 1,3 triệu đồng/lượng về 170,2 triệu đồng/lượng – ngưỡng thấp nhất nhóm khảo sát. Sau điều chỉnh, chênh lệch mua – bán của nhẫn BTMH rút xuống 2,7 triệu đồng/lượng, hẹp nhất thị trường vàng nhẫn 9999.