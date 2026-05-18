Thị trường Giá vàng hôm nay 18/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất Giá vàng hôm nay 18/5/2026 còn 160,5 - 163,5 triệu/lượng sau khi giảm 4 triệu. Người mua tích trữ nên thận trọng do chênh lệch SJC - thế giới còn cao 19,09 triệu

Giá vàng hôm nay 18/5/2026 niêm yết 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu lớn, giảm 4 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Mức giá hiện tại đặt ra câu hỏi lớn cho người mua tích trữ khi vàng SJC vẫn cao hơn giá thế giới 19,09 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng 18/5 giữ vùng 163,5 triệu đồng/lượng

Khảo sát lúc 4h30 sáng 18/5/2026, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với tuần trước, niêm yết quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch vàng miếng SJC ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC giao dịch 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Mi Hồng giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ mua - bán nới rộng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng SJC về 161,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn các thương hiệu lớn mất 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại Hà Nội giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 4 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 3,9 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý sáng 18/5 giao dịch 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 160,5 - 163,4 triệu đồng/lượng, mất 4 triệu đồng/lượng chiều mua và 4,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K và 18K điều chỉnh mạnh

Vàng 24K tại Tập đoàn Doji tuần trước niêm yết 162 - 166 triệu đồng/lượng, hôm nay 18/5 giảm xuống còn 158 - 162 triệu đồng/lượng, mất 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều. PNJ có diễn biến tương tự khi vàng nữ trang 999.9 từ mức 161,6 - 165,6 triệu đồng/lượng tuần trước hạ về 158 - 162 triệu đồng/lượng.

Vàng 18K (vàng 750) tại PNJ tuần trước giao dịch 115,30 - 124,20 triệu đồng/lượng, hôm nay còn 112,6 - 121,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Mức giảm của vàng 18K thấp hơn vàng miếng SJC do hàm lượng vàng nguyên chất thấp hơn nên biến động giá theo thị trường cũng ít hơn về số tuyệt đối.

Bảng giá vàng hôm nay 18/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 18/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 160,5 163,5 -4000 -4000 Tập đoàn DOJI 160,5 163,5 -4000 -4000 PNJ 160,5 163,5 -4000 -4000 Phú Quý 160,5 163,5 -4000 -4000 Bảo Tín Mạnh Hải 160,5 163,5 -4000 -4000 Bảo Tín Minh Châu 160,5 163,5 -4000 -4000 Mi Hồng 161,5 163,5 -3000 -2500

1. DOJI - Cập nhật: 18/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC – Bán Lẻ 160,500 163,500 KIM TT/AVPL 160,500 163,500 Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 160,500 163,500 Nguyên Liệu 99.99 149,000 151,000 Nguyên Liệu 99.9 148,500 150,500 Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 158,000 162,000 Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 157,500 161,500 Nữ trang 99 - Bán Lẻ 156,800 161,300

2. PNJ - Cập nhật: 18/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 160,500 163,500 Nhẫn trơn PNJ 999.9 160,500 163,500 Vàng Kim Bảo 999.9 160,500 163,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 160,500 163,500 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 160,500 163,500 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 158,000 162,000 Vàng nữ trang 999 PNJ 157,840 161,840 Vàng nữ trang 9920 PNJ 154,500 160,700 Vàng nữ trang 99 PNJ 154,180 160,380 Vàng 916 (22K) 142,190 148,390 Vàng 750 (18K) 112,600 121,500 Vàng 680 (16.3K) 101,260 110,160 Vàng 650 (15.6K) 96,400 105,300 Vàng 610 (14.6K) 89,920 98,820 Vàng 585 (14K) 85,870 94,770 Vàng 416 (10K) 58,490 67,390 Vàng 375 (9K) 51,850 60,750 Vàng 333 (8K) 45,050 53,950

3. BTMC - Cập nhật: 18/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 160,500 163,500 Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 160,500 163,500 Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 160,500 163,500 Quà mừng Bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 160,500 163,500 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 158,500 162,500 Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.9 158,300 162,300

4. SJC - Cập nhật: 18/5/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 160,500 163,500 Vàng SJC 5 chỉ 160,500 163,520 Vàng SJC 0.5, 1, 2 chỉ 160,500 163,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 160,300 163,300 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 160,300 163,400 Nữ trang 99,99% 158,300 161,800 Nữ trang 99% 153,698 160,198 Nữ trang 75% 112,612 121,512 Nữ trang 68% 101,285 110,185 Nữ trang 61% 89,957 98,857 Nữ trang 58,3% 85,588 94,488 Nữ trang 41,7% 58,727 67,627

Vàng thế giới sáng 18/5 ở mức 4.539,20 USD/ounce

Theo dữ liệu Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h30 ngày 18/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.539,20 USD/ounce, giảm 174,50 USD/ounce so với tuần trước, tương đương mức giảm 3,7%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.387 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí gia công, vận chuyển).

Giá vàng miếng SJC sáng 18/5 đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,09 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch nới rộng so với 17,54 triệu của tuần trước. Đây là yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi quyết định mua vàng.

Giá vàng thế giới khởi đầu tuần với tín hiệu khá tích cực, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu khi thị trường liên tiếp chịu áp lực từ lạm phát Mỹ tăng cao, lợi suất trái phiếu đi lên và đồng USD mạnh lên. Dù căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, tác động này không đủ lớn để giúp vàng giữ được xu hướng tăng.

Đầu tuần, giá vàng giao ngay mở cửa quanh mức 4.687,5 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ yếu tố trú ẩn sang nguy cơ lạm phát kéo dài tại Mỹ. Đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên khiến áp lực bán xuất hiện mạnh hơn trên thị trường vàng.

Sau khi giảm về khoảng 4.650 USD/ounce trong phiên đầu tuần, giá vàng bật tăng mạnh trở lại khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa và có thời điểm vượt 4.768 USD/ounce vào tối thứ Hai. Dù vậy, đà phục hồi không kéo dài lâu khi giá vàng liên tục gặp khó khăn trong việc giữ trên mốc 4.700 USD/ounce ở các phiên sau đó.

Áp lực lớn đầu tiên xuất hiện vào thứ Ba sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu này làm thị trường giảm kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, kéo giá vàng lùi về quanh mốc 4.700 USD/ounce.

Đến thứ Tư, áp lực bán tiếp tục gia tăng khi chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ tăng mạnh 1,4% trong tháng 4. Giới đầu tư cho rằng lạm phát đang lan rộng hơn trong nền kinh tế, khiến giá vàng có lúc giảm về gần 4.680 USD/ounce.

Sang phiên thứ Năm, giá vàng cố gắng ổn định trở lại sau khi doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0,5% và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 211.000 hồ sơ. Tuy nhiên, mức phục hồi vẫn khá hạn chế do đồng USD tiếp tục tăng sang phiên thứ tư liên tiếp. Thị trường đồng thời theo dõi cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm tín hiệu mới về tình hình địa chính trị và thương mại toàn cầu.

Đợt giảm mạnh nhất diễn ra vào thứ Sáu khi giá vàng giao ngay rơi xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,54%, trong khi đồng USD tiếp tục mạnh lên đã tạo thêm áp lực lên kim loại quý. Dù căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá dầu vẫn neo trên 100 USD/thùng, nhà đầu tư lo ngại xung đột Iran có thể khiến lạm phát kéo dài và buộc Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm chạm đáy tuần tại 4.511 USD/ounce ngay khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, trước khi hồi nhẹ lên quanh 4.543 USD/ounce trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall đang trở nên bi quan hơn với triển vọng ngắn hạn của giá vàng sau khi kim loại quý liên tiếp đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ có 15% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi tới 77% cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm. Khoảng 8% còn lại nhận định thị trường có thể đi ngang.

Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân trên Main Street vẫn giữ tâm lý lạc quan hơn dù giá vàng vừa trải qua tuần giảm mạnh. Trong cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco với 29 người tham gia, có 59% dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới. Khoảng 14% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm, còn 28% nhận định thị trường sẽ dao động đi ngang.