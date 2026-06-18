Thị trường Giá vàng hôm nay 18/6/2026: Giá vàng miếng SJC, nhẫn 9999 và giá vàng thế giới Giá vàng hôm nay 18/6/2026: vàng thế giới tăng, vàng miếng giữ vùng 151,8 triệu, nhẫn 9999 lùi sát 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18/6/2026: Vàng thế giới tăng hơn 0,6%, SJC cao hơn quốc tế 12,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/6/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên, tiến sát mốc 4.360 USD/ounce khi nhà đầu tư chờ quyết định chính sách mới từ Fed.

Tính đến 5h00 ngày 18/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.358,4 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với phiên trước, tương đương mức tăng hơn 0,6%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.433 VND/USD, giá vàng thế giới vào khoảng 138,9 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên thứ Tư, vàng tăng nhẹ khi thị trường chờ quyết định chính sách đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh, đồng thời theo dõi thêm thông tin về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran. Đến 11h09 giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.344,47 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 0,2% lên 4.364,70 USD/ounce.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn về chính sách tiền tệ. Nếu mốc 4.300 USD/ounce tiếp tục giữ được vai trò hỗ trợ, giá vàng có thể hướng lên vùng 4.350 USD/ounce. Ngược lại, khi vùng này bị phá vỡ, giá có thể lùi về 4.250 - 4.200 USD/ounce.

Trước đó, vàng từng giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tháng do lo ngại lạm phát từ căng thẳng Iran làm tăng kỳ vọng Mỹ nâng lãi suất. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất. Sau đó, giá phục hồi khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung, dù Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận chưa phải cuối cùng và Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự nếu không hài lòng với kết quả.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,2% lên 70,30 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,2% còn 1.782,23 USD/ounce, còn palladium hạ 0,2% xuống 1.349,36 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 18/6/2026: Vàng miếng giữ vùng 151,8 triệu đồng/lượng sau phiên hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 18/6/2026 ghi nhận vàng miếng trong nước ổn định quanh vùng 151,8 triệu đồng/lượng bán ra tại nhiều thương hiệu lớn, dù phiên trước đã thu hẹp đà tăng trong buổi chiều.

Cập nhật lúc 5h00 ngày 18/6/2026, giá vàng miếng được ghi nhận theo mức chốt cuối phiên 17/6. Sau nhịp tăng mạnh đầu phiên trước, thị trường vàng miếng đã hạ nhiệt, nhưng mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp vẫn cao hơn mốc cùng thời điểm ngày 16/6.

Tại SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cùng được niêm yết ở mức 149,8 - 151,8 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu này đều giảm bớt so với vùng cao trong phiên sáng 17/6, song so với cùng kỳ ngày 16/6 vẫn tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Riêng SJC, Phú Quý và nhóm cùng mặt bằng giá hiện duy trì chênh lệch mua - bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có diễn biến kém tích cực hơn khi vàng miếng đang ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm ngày 16/6, giá tại thương hiệu này giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Biên độ mua vào - bán ra tại BTMC hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được niêm yết 150 - 151 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, đây là thương hiệu giảm mạnh nhất ở chiều mua vào, lùi 1 triệu đồng/lượng; chiều bán ra giảm 500.000 đồng/lượng. So với nhóm SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán ra tại Mi Hồng hiện thấp hơn rõ rệt.

Giá vàng hôm nay Ngày 18/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,8 151,3 -700 -200 Tập đoàn DOJI 148,8 151,3 -700 -200 Mi Hồng 150,0 151,0 -1000 -500 PNJ 148,8 151,3 -700 -200 Bảo Tín Minh Châu 148,8 151,3 -200 -200 Bảo Tín Mạnh Hải 148,8 151,3 -700 -200 Phú Quý 148,8 151,3 -700 -200

1. DOJI - Cập nhật: 18/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,800

▼700K 151,300

▼200K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng 24K DOJI 148,800

▼700K 151,300

▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 18/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,800

▼700K 151,300

▼200K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng Kim Bảo 999.9 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,800

▼700K 151,300

▼200K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,800

▼700K 151,300

▼200K

3. BTMC - Cập nhật: 18/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Nhẫn tròn trơn BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Bản vị vàng BTMC 148,800

▼200K 151,300

▼200K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 146,300

▼200K 150,300

▼200K Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,100

▼200K 150,100

▼200K

4. SJC - Cập nhật: 18/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,100

▼200K 151,300

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 146,100

▼200K 151,320

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,100

▼200K 151,330

▼200K

Giá vàng hôm nay 18/6/2026: Vàng nhẫn có nơi lùi về vùng 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/6/2026 ghi nhận vàng nhẫn 9999 trong nước hạ nhiệt sau phiên điều chỉnh trước đó, nhiều thương hiệu giao dịch quanh vùng 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 5h00 ngày 18/6/2026 theo mức chốt cuối phiên 17/6, vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng đứng ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. Sau nhịp giảm bớt độ nóng trong phiên trước, giá mua vào tại nhóm này lùi xuống dưới 149 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra vẫn giữ trên 151 triệu đồng/lượng. Riêng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải có chênh lệch mua - bán 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết 149,0 - 151,5 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá bán ra cao hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng. Dù đã điều chỉnh trong phiên trước, giá mua vào tại DOJI vẫn giữ quanh mốc 149 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận giá nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 148,5 - 151,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức mua vào thấp hơn các thương hiệu còn lại trong cùng thời điểm cập nhật. Sau phiên hạ nhiệt, vàng nhẫn Phú Quý đã lùi sát vùng 148 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn giá bán ra ngang với SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu.