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Giá vàng hôm nay 18/09/2026: SJC 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, tăng

Vũ Sơn18/09/2026 10:39

Giá vàng SJC ngày 18/09/2026 ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1.200.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 09:11 sáng ngày 18/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng tại hầu hết các đơn vị kinh doanh so với ngày hôm qua. Trong đó, mức tăng phổ biến đạt 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại SJC, DOJI và PNJ.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng ngày 18/09/2026

  • SJC: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).
  • DOJI HN & DOJI SG: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).
  • Phú Quý SJC: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).
  • PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).
  • BTMC VRTL: mua 143.800.000 đồng/lượng (+1.100.000), bán 147.800.000 đồng/lượng (+1.100.000).
  • BTMH: mua 143.800.000 đồng/lượng (+100.000), bán 147.800.000 đồng/lượng (+100.000).
  • BTMC SJC: mua 142.700.000 đồng/lượng (0), bán 145.800.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC144.000.000147.000.000+1.200.000+1.200.000
DOJI HN144.000.000147.000.000+1.200.000+1.200.000
DOJI SG144.000.000147.000.000+1.200.000+1.200.000
BTMH143.800.000147.800.000+100.000+100.000
BTMC VRTL143.800.000147.800.000+1.100.000+1.100.000
BTMC SJC142.700.000145.800.00000
Phú Quý SJC144.000.000147.000.000+1.200.000+1.200.000
PNJ TP.HCM144.000.000147.000.000+1.200.000+1.200.000
PNJ Hà Nội144.000.000147.000.000+1.200.000+1.200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 18/09/2026: SJC 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, tăng
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