Giá vàng hôm nay 18/09/2026: SJC tăng lên 144 - 147 triệu đồng/lượng Cập nhật giá vàng trưa 18/09/2026: Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước đó trong ngày. (Cập nhật lúc 12:09)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:09: Giá vàng SJC tăng 1.200.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

10:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1.200.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 09:11 sáng ngày 18/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng tại hầu hết các đơn vị kinh doanh so với ngày hôm qua. Trong đó, mức tăng phổ biến đạt 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại SJC, DOJI và PNJ.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng ngày 18/09/2026

SJC : mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).

: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000). DOJI HN & DOJI SG : mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).

: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000). Phú Quý SJC : mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).

: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000). PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội : mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000).

: mua 144.000.000 đồng/lượng (+1.200.000), bán 147.000.000 đồng/lượng (+1.200.000). BTMC VRTL : mua 143.800.000 đồng/lượng (+1.100.000), bán 147.800.000 đồng/lượng (+1.100.000).

: mua 143.800.000 đồng/lượng (+1.100.000), bán 147.800.000 đồng/lượng (+1.100.000). BTMH : mua 143.800.000 đồng/lượng (+100.000), bán 147.800.000 đồng/lượng (+100.000).

: mua 143.800.000 đồng/lượng (+100.000), bán 147.800.000 đồng/lượng (+100.000). BTMC SJC: mua 142.700.000 đồng/lượng (0), bán 145.800.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.000.000 147.000.000 +1.200.000 +1.200.000 DOJI HN 144.000.000 147.000.000 +1.200.000 +1.200.000 DOJI SG 144.000.000 147.000.000 +1.200.000 +1.200.000 BTMH 143.800.000 147.800.000 +100.000 +100.000 BTMC VRTL 143.800.000 147.800.000 +1.100.000 +1.100.000 BTMC SJC 142.700.000 145.800.000 0 0 Phú Quý SJC 144.000.000 147.000.000 +1.200.000 +1.200.000 PNJ TP.HCM 144.000.000 147.000.000 +1.200.000 +1.200.000 PNJ Hà Nội 144.000.000 147.000.000 +1.200.000 +1.200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.