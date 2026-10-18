Giá vàng hôm nay 18/10/2026: SJC 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC lúc 10:47 ngày 18/10/2026 giữ nguyên ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Lúc 10:47 ngày 18/10, giá vàng SJC đi ngang 0 đồng so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:18 sáng ngày 18/10/2026, thị trường vàng trong nước giữ trạng thái ổn định, đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên biểu giá niêm yết cho cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, vàng miếng SJC và DOJI tại cả Hà Nội lẫn TP.HCM hiện cùng giao dịch ở mức 140.600.000 đồng/lượng mua vào và 143.600.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:18

SJC : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0). DOJI HN & TP.HCM : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0). Phú Quý SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0). PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 140.600.000 143.600.000 0 0 DOJI HN 140.600.000 143.600.000 0 0 DOJI SG 140.600.000 143.600.000 0 0 BTMH 139.100.000 143.100.000 0 0 BTMC VRTL 138.400.000 142.400.000 0 0 BTMC SJC 138.400.000 143.600.000 0 0 Phú Quý SJC 140.000.000 143.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 140.100.000 143.100.000 0 0 PNJ Hà Nội 140.100.000 143.100.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.