Giá vàng hôm nay 18/10/2026: SJC 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, đi ngang
Giá vàng SJC lúc 10:47 ngày 18/10/2026 giữ nguyên ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:47: Lúc 10:47 ngày 18/10, giá vàng SJC đi ngang 0 đồng so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận lúc 09:18 sáng ngày 18/10/2026, thị trường vàng trong nước giữ trạng thái ổn định, đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên biểu giá niêm yết cho cả hai chiều mua vào và bán ra.
Cụ thể, vàng miếng SJC và DOJI tại cả Hà Nội lẫn TP.HCM hiện cùng giao dịch ở mức 140.600.000 đồng/lượng mua vào và 143.600.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước.
Điểm nhanh lúc 09:18
- SJC: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
- DOJI HN & TP.HCM: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 138.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.400.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0).
- PNJ (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 140.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|140.600.000
|143.600.000
|0
|0
|DOJI HN
|140.600.000
|143.600.000
|0
|0
|DOJI SG
|140.600.000
|143.600.000
|0
|0
|BTMH
|139.100.000
|143.100.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|138.400.000
|142.400.000
|0
|0
|BTMC SJC
|138.400.000
|143.600.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|140.000.000
|143.600.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|140.100.000
|143.100.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|140.100.000
|143.100.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.