Giá vàng hôm nay 18/11/2026: SJC giảm còn 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:19; so với hôm qua, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua vào - bán ra ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:19; mua - bán ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:19 sáng 18/11/2026, giá vàng trong nước của cả 9 thương hiệu trong bảng đều thấp hơn so với hôm qua. SJC niêm yết mua vào 134.200.000 đồng, bán ra 137.200.000 đồng, cùng giảm 500.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Hôm nay so với hôm qua, đa số thương hiệu điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Riêng PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 2.200.000 đồng ở cả chiều mua lẫn chiều bán, hiện mua vào 130.800.000 đồng, bán ra 135.000.000 đồng.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : mua 134.200.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000)

: mua 134.200.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000) DOJI HN : mua 134.200.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000)

: mua 134.200.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000) DOJI SG : mua 134.200.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000)

: mua 134.200.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000) BTMH : mua 133.000.000 (-500.000), bán 137.000.000 (-500.000)

: mua 133.000.000 (-500.000), bán 137.000.000 (-500.000) BTMC VRTL : mua 133.000.000 (-500.000), bán 137.000.000 (-500.000)

: mua 133.000.000 (-500.000), bán 137.000.000 (-500.000) BTMC SJC : mua 133.000.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000)

: mua 133.000.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-500.000) Phú Qúy SJC : mua 134.000.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-500.000)

: mua 134.000.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-500.000) PNJ TP.HCM : mua 130.800.000 (-2.200.000), bán 135.000.000 (-2.200.000)

: mua 130.800.000 (-2.200.000), bán 135.000.000 (-2.200.000) PNJ Hà Nội: mua 130.800.000 (-2.200.000), bán 135.000.000 (-2.200.000)

Trong nhóm 9 thương hiệu, PNJ có mức điều chỉnh lớn nhất là 2.200.000 đồng. Phú Qúy SJC có chiều mua giảm 300.000 đồng, thấp hơn mức 500.000 đồng của các thương hiệu còn lại. Không có thương hiệu nào tăng hoặc đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Đơn vị: đồng. Dấu trừ thể hiện giá thấp hơn so với hôm qua.

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 134.200.000 137.200.000 -500.000 -500.000 DOJI HN 134.200.000 137.200.000 -500.000 -500.000 DOJI SG 134.200.000 137.200.000 -500.000 -500.000 BTMH 133.000.000 137.000.000 -500.000 -500.000 BTMC VRTL 133.000.000 137.000.000 -500.000 -500.000 BTMC SJC 133.000.000 137.200.000 -500.000 -500.000 Phú Qúy SJC 134.000.000 137.200.000 -300.000 -500.000 PNJ TP.HCM 130.800.000 135.000.000 -2.200.000 -2.200.000 PNJ Hà Nội 130.800.000 135.000.000 -2.200.000 -2.200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.