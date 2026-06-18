Giá vàng hôm nay 18/6: SJC giữ mốc 151,3 triệu đồng, thế giới hồi phục nhẹ Kết thúc phiên giao dịch chiều 18/6/2026, giá vàng miếng SJC duy trì ổn định tại ngưỡng 151,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận đà tăng lên vùng 4.266 USD/ounce nhờ tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường dầu mỏ.

Giá vàng miếng SJC chiều nay 18/6/2026 duy trì trạng thái ổn định sau phiên điều chỉnh giảm trước đó. Phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại Việt Nam giữ nguyên biểu giá niêm yết, trong khi thị trường quốc tế có dấu hiệu hồi phục nhẹ khi giới đầu tư phản ứng với các thông tin địa chính trị mới.

Thị trường trong nước: SJC và DOJI đi ngang ở mức cao

Cập nhật lúc 17h00 ngày 18/6/2026, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được duy trì ở mức cao, khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thương hiệu Mi Hồng có sự điều chỉnh ngược chiều khi tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá mua vào lên 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng. Đây là đơn vị duy nhất ghi nhận sắc xanh trong phiên chiều nay.

biểu đồ giá vàng hôm nay 18/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Đối với phân khúc vàng nhẫn, giá giao dịch cũng ghi nhận trạng thái đi ngang. Vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết tại 148,7 - 151,2 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, nhẫn Hưng Thịnh Vượng của DOJI giữ mức 149,0 - 151,5 triệu đồng/lượng, cao hơn nhẹ so với mặt bằng chung của thị trường.

Bảng giá vàng tại các thương hiệu lớn chiều 18/6/2026

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) Biến động (VNĐ) SJC 148,8 151,3 0 DOJI 148,8 151,3 0 PNJ 148,8 151,3 0 Mi Hồng 149,0 151,0 +200.000 Bảo Tín Minh Châu 148,8 151,3 0

Vàng thế giới hồi phục khi áp lực từ dầu mỏ giảm bớt

Tính đến 17h00 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.266,1 USD/ounce, tăng 10,4 USD/ounce so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.431 VND/USD), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 137,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới hiện rơi vào khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Đà hồi phục của kim loại quý xuất hiện sau khi giá dầu hạ nhiệt nhờ thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt dầu mỏ. Chuyên gia phân tích Han Tan tại Bybit nhận định, giới đầu tư đang dần tiêu hóa các tín hiệu thắt chặt chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và quay lại tích lũy vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng thế giới chiều nay 18/6/2026 ghi nhận giao dịch quanh 4.260 USD/ounce, tăng nhẹ 0,24%

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng vẫn chịu áp lực từ lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026 lên tới 85%. Lãi suất duy trì ở mức cao thường là rào cản cho sự bứt phá của các tài sản không mang lại lợi suất như vàng.

Tại các thị trường kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,4% lên 68,24 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm nhẹ 0,1% xuống 1.735,34 USD/ounce. Thị trường đang chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế từ Mỹ để xác định rõ hơn xu hướng của đồng USD trong giai đoạn tới.