Giá vàng hôm nay 18/6/2026: Vàng miếng SJC đi ngang ở mức 151,3 triệu đồng, thế giới tăng vọt Trưa ngày 18/6/2026, giá vàng miếng trong nước duy trì trạng thái ổn định quanh mốc 151,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ hơn 1%, vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước phiên trưa ngày 18/6/2026 ghi nhận diễn biến ít biến động đối với vàng miếng, trong khi giá vàng thế giới có sự bứt phá đáng kể. Hầu hết các doanh nghiệp lớn vẫn giữ nguyên mức niêm yết từ đầu ngày, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau các phiên điều chỉnh trước đó.

Giá vàng miếng SJC và các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang

Cập nhật lúc 12h00, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM và Hà Nội niêm yết ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, mức giá này không thay đổi, duy trì khoảng cách chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, các hệ thống kinh doanh lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng niêm yết giá bán ra đồng nhất ở mức 151,3 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào phổ biến quanh ngưỡng 148,8 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 18/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Đáng chú ý, hệ thống Mi Hồng ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều. Đơn vị này tăng giá mua vào thêm 200.000 đồng/lượng lên 149,0 triệu đồng/lượng, nhưng lại giảm giá bán ra 300.000 đồng/lượng xuống còn 150,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá bán ra thấp nhất thị trường vàng miếng hiện nay.

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) Biến động SJC 148,8 151,3 Lặng sóng DOJI 148,8 151,3 Lặng sóng Mi Hồng 149,0 150,5 Mua +0,2; Bán -0,3 PNJ 148,8 151,3 Lặng sóng Bảo Tín Minh Châu 148,8 151,3 Lặng sóng

Vàng nhẫn duy trì ổn định trên ngưỡng 151 triệu đồng

Thị trường vàng nhẫn 9999 hôm nay 18/6 không có nhiều đột biến. Tại SJC, vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại hệ thống DOJI Hà Nội, sản phẩm nhẫn Hưng Thịnh Vượng được giao dịch cao hơn một chút, quanh ngưỡng 149,0 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, mức giá bán ra hiện dao động từ 8,3 triệu đồng đến 16,8 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào tuổi vàng. Cụ thể, vàng 24K (vàng ta) phổ biến ở mức 15,0 - 16,8 triệu đồng/chỉ; vàng 18K (75%) ở mức 10,0 - 10,8 triệu đồng/chỉ và vàng 14K ở mức 8,3 - 8,7 triệu đồng/chỉ.

Thế giới phục hồi mạnh mẽ nhờ áp lực lạm phát hạ nhiệt

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tính đến 12h00 (giờ Việt Nam) đã tăng 54,1 USD/ounce, tương đương mức tăng hơn 1%, lên mốc 4.310,0 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.431 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trưa nay 18/6/2026 phục hồi lên mức 4.300 USD/ounce, tăng hơn 1%

Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của giá dầu thô sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn. Yếu tố này giúp làm dịu bớt lo ngại về lạm phát toàn cầu, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định rằng đà phục hồi này còn đến từ việc các nhà đầu tư đóng bớt các vị thế bán khống (short positions) sau nhịp giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo dư địa tăng trưởng có thể bị hạn chế do thị trường vẫn đang theo sát các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đang duy trì ở mức khoảng 14 triệu đồng/lượng. Các nhóm kim loại quý khác cũng ghi nhận sắc xanh: bạc tăng 1,8% lên 69,18 USD/ounce, bạch kim tăng 1,2% lên 1.757,53 USD/ounce.