Giá vàng hôm nay 19/09/2026: SJC 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật lúc 10:38 ngày 19/09/2026: Giá vàng SJC đi ngang ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:38)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:38: Lúc 10:38 ngày 19/09, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, niêm yết 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:10 sáng ngày 19/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước không ghi nhận biến động mới so với phiên giao dịch liền kề ngày hôm qua. Hầu hết các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại nhiều hệ thống lớn đang neo ở mức 144.600.000 đồng/lượng mua vào và 147.600.000 đồng/lượng bán ra, tương đương với phiên hôm qua. Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu duy trì mức bán ra cao nhất bảng ở ngưỡng 148.100.000 đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

SJC : Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang). DOJI (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang). PNJ (TP.HCM & Hà Nội) : Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 144.100.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 144.100.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang). BTMC VRTL & BTMH : Mua vào 144.100.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 148.100.000 đồng/lượng (đi ngang).

: Mua vào 144.100.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 148.100.000 đồng/lượng (đi ngang). Phú Quý SJC: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 144.600.000 147.600.000 0 0 DOJI HN 144.600.000 147.600.000 0 0 DOJI SG 144.600.000 147.600.000 0 0 BTMH 144.100.000 148.100.000 0 0 BTMC VRTL 144.100.000 148.100.000 0 0 BTMC SJC 144.100.000 147.600.000 0 0 Phú Quý SJC 144.600.000 147.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 144.600.000 147.600.000 0 0 PNJ Hà Nội 144.600.000 147.600.000 0 0

Ghi chú

Mức giá nêu trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng điểm bán hoặc khu vực cụ thể.