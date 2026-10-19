Giá vàng hôm nay 19/10/2026: SJC 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng Cập nhật giá vàng ngày 19/10/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng so với mốc trước. (Cập nhật lúc 15:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,10 - 143,10 triệu đồng/lượng.

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 19/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến trạng thái đi ngang ở phần lớn các đơn vị kinh doanh lớn so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng tại SJC và DOJI tiếp tục neo ở ngưỡng 143.600.000 đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.

Trái ngược với xu hướng giữ nguyên giá của nhiều doanh nghiệp, PNJ điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại ghi nhận mức tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với cả hai dòng vàng niêm yết.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19

SJC : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI Hà Nội : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI TP.HCM : Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải : Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (VRTL) : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (SJC) : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ TP.HCM : Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng). PNJ Hà Nội: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 140.600.000 143.600.000 0 0 DOJI HN 140.600.000 143.600.000 0 0 DOJI SG 140.600.000 143.600.000 0 0 BTMH 139.100.000 143.100.000 0 0 BTMC VRTL 138.700.000 142.700.000 +100.000 +100.000 BTMC SJC 138.700.000 143.600.000 +100.000 0 Phú Quý SJC 140.000.000 143.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 139.900.000 142.900.000 -200.000 -200.000 PNJ Hà Nội 139.900.000 142.900.000 -200.000 -200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.