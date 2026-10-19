Giá vàng hôm nay 19/10/2026: SJC giảm xuống 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng
Trưa 19/10/2026, giá vàng SJC niêm yết ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:17)
Diễn biến giá vàng trong ngày
12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 19/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến trạng thái đi ngang ở phần lớn các đơn vị kinh doanh lớn so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, giá bán vàng miếng tại SJC và DOJI tiếp tục neo ở ngưỡng 143.600.000 đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.
Trái ngược với xu hướng giữ nguyên giá của nhiều doanh nghiệp, PNJ điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu lại ghi nhận mức tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với cả hai dòng vàng niêm yết.
Điểm nhanh lúc 09:19
- SJC: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- DOJI Hà Nội: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- DOJI TP.HCM: Mua vào 140.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Bảo Tín Mạnh Hải: Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (VRTL): Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (SJC): Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- PNJ TP.HCM: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
- PNJ Hà Nội: Mua vào 139.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.900.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay (VNĐ)
|Bán hôm nay (VNĐ)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|140.600.000
|143.600.000
|0
|0
|DOJI HN
|140.600.000
|143.600.000
|0
|0
|DOJI SG
|140.600.000
|143.600.000
|0
|0
|BTMH
|139.100.000
|143.100.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|138.700.000
|142.700.000
|+100.000
|+100.000
|BTMC SJC
|138.700.000
|143.600.000
|+100.000
|0
|Phú Quý SJC
|140.000.000
|143.600.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|139.900.000
|142.900.000
|-200.000
|-200.000
|PNJ Hà Nội
|139.900.000
|142.900.000
|-200.000
|-200.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.