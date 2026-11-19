Giá vàng hôm nay 19/11/2026: SJC giảm còn 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; so với hôm qua, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua vào - bán ra ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:39)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:39: SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; mua - bán ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:11 sáng 19/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 7 trong 9 dòng niêm yết điều chỉnh giảm ở ít nhất một chiều. Hai dòng BTMH và BTMC VRTL giữ nguyên giá mua, giá bán.
Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết 133.700.000 đồng (mua) và 136.700.000 đồng (bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có mức giảm lớn nhất bảng, 1.500.000 đồng ở cả hai chiều, về 129.300.000 đồng (mua) và 133.500.000 đồng (bán).
Điểm nhanh lúc 09:11 sáng
- SJC: mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000)
- DOJI HN: mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000)
- DOJI SG: mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000)
- BTMH: mua 132.200.000 (0), bán 136.200.000 (0), đi ngang
- BTMC VRTL: mua 132.200.000 (0), bán 136.200.000 (0), đi ngang
- BTMC SJC: mua 132.200.000 (0), bán 136.700.000 (-500.000)
- Phú Quý SJC: mua 133.000.000 (-200.000), bán 136.700.000 (-500.000)
- PNJ TP.HCM: mua 129.300.000 (-1.500.000), bán 133.500.000 (-1.500.000)
- PNJ Hà Nội: mua 129.300.000 (-1.500.000), bán 133.500.000 (-1.500.000)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|133.700.000
|136.700.000
|-500.000
|-500.000
|DOJI HN
|133.700.000
|136.700.000
|-500.000
|-500.000
|DOJI SG
|133.700.000
|136.700.000
|-500.000
|-500.000
|BTMH
|132.200.000
|136.200.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|132.200.000
|136.200.000
|0
|0
|BTMC SJC
|132.200.000
|136.700.000
|0
|-500.000
|Phú Quý SJC
|133.000.000
|136.700.000
|-200.000
|-500.000
|PNJ TP.HCM
|129.300.000
|133.500.000
|-1.500.000
|-1.500.000
|PNJ Hà Nội
|129.300.000
|133.500.000
|-1.500.000
|-1.500.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị tính trong bảng là đồng.