Giá vàng hôm nay 19/11/2026: SJC giảm còn 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; so với hôm qua, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua vào - bán ra ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; mua - bán ở mức 133,7 - 136,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 19/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 7 trong 9 dòng niêm yết điều chỉnh giảm ở ít nhất một chiều. Hai dòng BTMH và BTMC VRTL giữ nguyên giá mua, giá bán.

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết 133.700.000 đồng (mua) và 136.700.000 đồng (bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có mức giảm lớn nhất bảng, 1.500.000 đồng ở cả hai chiều, về 129.300.000 đồng (mua) và 133.500.000 đồng (bán).

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng

SJC : mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000)

: mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000) DOJI HN : mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000)

: mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000) DOJI SG : mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000)

: mua 133.700.000 (-500.000), bán 136.700.000 (-500.000) BTMH : mua 132.200.000 (0), bán 136.200.000 (0), đi ngang

: mua 132.200.000 (0), bán 136.200.000 (0), đi ngang BTMC VRTL : mua 132.200.000 (0), bán 136.200.000 (0), đi ngang

: mua 132.200.000 (0), bán 136.200.000 (0), đi ngang BTMC SJC : mua 132.200.000 (0), bán 136.700.000 (-500.000)

: mua 132.200.000 (0), bán 136.700.000 (-500.000) Phú Quý SJC : mua 133.000.000 (-200.000), bán 136.700.000 (-500.000)

: mua 133.000.000 (-200.000), bán 136.700.000 (-500.000) PNJ TP.HCM : mua 129.300.000 (-1.500.000), bán 133.500.000 (-1.500.000)

: mua 129.300.000 (-1.500.000), bán 133.500.000 (-1.500.000) PNJ Hà Nội: mua 129.300.000 (-1.500.000), bán 133.500.000 (-1.500.000)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 133.700.000 136.700.000 -500.000 -500.000 DOJI HN 133.700.000 136.700.000 -500.000 -500.000 DOJI SG 133.700.000 136.700.000 -500.000 -500.000 BTMH 132.200.000 136.200.000 0 0 BTMC VRTL 132.200.000 136.200.000 0 0 BTMC SJC 132.200.000 136.700.000 0 -500.000 Phú Quý SJC 133.000.000 136.700.000 -200.000 -500.000 PNJ TP.HCM 129.300.000 133.500.000 -1.500.000 -1.500.000 PNJ Hà Nội 129.300.000 133.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị tính trong bảng là đồng.