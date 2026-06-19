Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng miếng SJC giảm 7,2 triệu đồng một lượng sau nửa tháng giao dịch Ngày 19/6/2026, giá vàng miếng trong nước lùi về mốc 151,3 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới giảm hơn 1% do áp lực từ chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed.

Thị trường vàng trong nước ngày 19/6/2026 ghi nhận đà giảm sâu so với vùng giá đầu tháng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC và các thương hiệu lớn đang được niêm yết quanh ngưỡng 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. So với thời điểm ngày 1/6, mỗi lượng vàng miếng đã bốc hơi khoảng 7,2 triệu đồng ở chiều bán ra, tương ứng mức sụt giảm đáng kể sau hơn hai tuần giao dịch.

Diễn biến giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn

Tính đến phiên sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 148,8 triệu đồng/lượng và bán ra tại 151,3 triệu đồng/lượng. Tại thời điểm ngày 1/6, vàng miếng SJC từng giao dịch ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào đã thấp hơn 6,7 triệu đồng và giá bán ra giảm tới 7,2 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và PNJ cũng duy trì mức giá bán ra đồng nhất ở ngưỡng 151,3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, đơn vị này có sự điều chỉnh nhẹ khi tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào, đưa giá lên 149,0 triệu đồng/lượng, tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn 7,3 triệu đồng so với đầu tháng 6.

Thương hiệu Mua vào (Triệu đồng) Bán ra (Triệu đồng) SJC 148,8 151,3 DOJI 148,8 151,3 PNJ 148,8 151,3 Bảo Tín Minh Châu 148,8 151,3 Phú Quý 148,8 151,3 Mi Hồng 149,0 -

Thị trường vàng nhẫn và trang sức duy trì ổn định

Dòng vàng nhẫn 9999 trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục giữ giá quanh mức 151,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại SJC, nhẫn trơn 9999 niêm yết ở mức 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại DOJI Hà Nội, nhẫn Hưng Thịnh Vượng được giao dịch cao hơn đôi chút, ở mức 149,0 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, hệ thống PNJ công bố mức giá tùy theo hàm lượng vàng. Vàng nữ trang 999.9 có giá mua vào khoảng 14,45 triệu đồng/chỉ và bán ra 14,85 triệu đồng/chỉ. Các loại vàng thấp tuổi hơn như 18K (750) giao dịch quanh mức 10,14 - 11,13 triệu đồng/chỉ; vàng 14K (585) dao động từ 7,69 - 8,68 triệu đồng/chỉ.

Áp lực từ thị trường quốc tế và chính sách của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tính đến 4h00 ngày 19/6 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.208,4 USD/ounce, giảm mạnh 47,6 USD so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank (26.431 VND/USD), vàng thế giới hiện tương đương khoảng 134,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế đang ở mức 17,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/6/2026 hiển giảm sát xuống 3.200 USD/ounce, bay hơn 1% so với hôm qua

Nguyên nhân chính khiến kim loại quý chịu sức ép đến từ động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các quan chức Fed đã phát đi tín hiệu có thể cần thêm một đợt nâng lãi suất vào cuối năm nay để kiểm soát lạm phát. Thông tin này đã đẩy chỉ số USD tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng một năm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, việc căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt sau các thỏa thuận tạm thời cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Thị trường hiện dự báo có tới 85% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào kỳ họp tháng 12 tới, điều này tiếp tục gây bất lợi cho tài sản không hưởng lãi suất như vàng trong ngắn hạn.