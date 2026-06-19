Giá vàng hôm nay 19/6: Vàng SJC giảm mạnh 5,1 triệu đồng, thế giới lùi sâu Giá vàng miếng SJC trưa 19/6/2026 giảm sâu về mức 146,7 triệu đồng/lượng, mất tới 5,1 triệu đồng so với phiên trước. Thị trường quốc tế cũng chịu áp lực lớn khi USD đạt đỉnh một năm.

Thị trường vàng trong nước trưa ngày 19/6/2026 ghi nhận đợt điều chỉnh giảm rất mạnh. Tính đến 12h00, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn đã lùi sâu so với đầu giờ sáng và phiên giao dịch trước đó, phản ứng trực tiếp với đà suy yếu của thị trường kim loại quý toàn cầu.

Giá vàng miếng trong nước giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 143,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, thương hiệu này đã giảm mạnh 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Biên độ chênh lệch mua - bán được nới rộng lên mức 3 triệu đồng/lượng.

biểu đồ giá vàng hôm nay 19/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tương tự, các hệ thống kinh doanh vàng lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng đồng loạt đưa giá bán ra về mốc 146,7 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào hiện chỉ còn 143,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,1 triệu đồng so với phiên trước.

Dưới đây là bảng giá vàng miếng tại một số hệ thống lớn cập nhật trưa 19/6/2026:

Đơn vị kinh doanh Mua vào (Triệu đồng) Bán ra (Triệu đồng) Biến động mua (VND) SJC 143,7 146,7 -5.100.000 DOJI 143,7 146,7 -5.100.000 PNJ 143,7 146,7 -5.100.000 Bảo Tín Minh Châu 143,7 146,7 -5.100.000 Mi Hồng 144,3 146,0 -4.300.000

Vàng nhẫn và vàng trang sức duy trì xu hướng giảm

Bên cạnh vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng không đứng ngoài xu hướng giảm. Tại SJC, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch quanh mức 143,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, mức giá hiện dao động từ 5,06 triệu đồng đến 14,93 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào hàm lượng vàng. Cụ thể, vàng 24K (99,99%) có giá mua vào khoảng 14,53 triệu đồng/chỉ và bán ra 14,93 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới chịu áp lực từ đồng USD mạnh

Tính đến 12h00 ngày 19/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.134,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/6/2026 ghi nhận giảm xuống mức 4.130 USD/ounce, giảm hơn 1,5%

Nguyên nhân chính khiến kim loại quý thế giới sụt giảm là do đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm qua. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc duy trì hoặc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cũng gây áp lực lớn lên tài sản không sinh lời như vàng.

Đáng chú ý, ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 4.900 USD/ounce, thay vì mức 5.400 USD/ounce như dự báo trước đó, do kỳ vọng Fed sẽ không sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay cũng khá mỏng do các thị trường lớn tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong đang nghỉ lễ, khiến các biến động giá trở nên mạnh hơn thường lệ.