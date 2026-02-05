Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 2/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 02/05/2026 06:00

Giá vàng hôm nay 2/5/2026: Vàng miếng SJC DOJI PNJ niêm yết 163 - 166 triệu, vàng nhẫn 9999 SJC DOJI PNJ ở mức 162,5 - 165,6 triệu. Giá vàng thế giới tăng vượt lên trên mức 4.600 USD

Giá vàng trong nước sáng 2/5 đi ngang trên diện rộng. Vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ cùng giữ ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán phổ biến 3 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng giữ 164,5 – 166 triệu đồng/lượng, biên độ 1,5 triệu đồng.

Vàng nhẫn 9999 cũng ổn định, dao động quanh 162,5 – 165,6 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp. Phân khúc vàng 24K và 18K tiếp tục đi ngang, với vàng 24K phổ biến khoảng 160,5 – 165 triệu đồng/lượng và vàng 18K quanh 106 – 123 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, theo Kitco, giá vàng đạt 4.638,4 USD/ounce, tăng 0,37%. Quy đổi tương đương khoảng 147,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

