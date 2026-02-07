Thị trường Giá vàng hôm nay 2/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 ngày mới Giá vàng hôm nay 2/7/2026: SJC còn 146,4 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn cao nhất 146,4 triệu, thế giới bật tăng.

Giá vàng hôm nay 2/7/2026: Thế giới bật tăng hơn 2%, áp sát 4.100 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 2/7/2026 trên thị trường thế giới hồi phục mạnh, lên 4.094,8 USD/ounce lúc 5h00 theo giờ Việt Nam.

So với phiên trước, giá vàng thế giới tăng 87,9 USD/ounce, tương đương 2,20%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.466 VND/USD, vàng thế giới đạt khoảng 130,7 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí.

So với giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 15,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đà tăng của vàng đến sau khi dữ liệu việc làm tư nhân Mỹ thấp hơn dự báo, khiến thị trường kỳ vọng Fed có thể bớt cứng rắn với lãi suất. Đến 9h55 sáng theo giờ ET, vàng giao ngay tăng 2,1% lên 4.089,49 USD/ounce, sau khi rơi xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 11 ở phiên trước. Hợp đồng vàng tương lai tháng 8 tăng 1,6% lên 4.103,10 USD/ounce.

Chuyên gia Tai Wong cho rằng báo cáo ADP yếu hơn dự kiến, cùng phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về rủi ro lạm phát hạ nhiệt, đã kéo lợi suất đi xuống và giúp vàng bật tăng.

Báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn dự báo 118.000. Thị trường đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào thứ Năm.

Các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc tăng 2,8% lên 60,24 USD/ounce, palladium tăng 1,6% lên 1.223,68 USD/ounce, còn bạch kim tăng 3,1% lên 1.599,36 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 2/7/2026: Vàng miếng giảm phiên thứ 3, bán ra còn 146,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 2/7/2026 được tham chiếu theo mức chốt cuối chiều 1/7. Đến 5h00 sáng nay, thị trường trong nước chưa có bảng giá mới sau lần cập nhật lúc 20h00 tối qua. Vàng miếng vừa có phiên giảm thứ 3 từ đầu tuần, với nhiều thương hiệu lớn hạ khoảng 500.000 - 700.000 đồng/lượng.

SJC, DOJI, PNJ và BTMH cùng chốt giá ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả 4 thương hiệu này đều giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, giá vàng hôm nay 2/7/2026 ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Khoảng cách mua - bán hiện lên tới 3,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng giảm theo mặt bằng chung, xuống còn 143,0 - 146,4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này hạ 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa chênh lệch mua - bán về mức 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có diễn biến khác biệt. Giá vàng miếng SJC tại đây ở mức 144,5 - 146,4 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào giữ nguyên, còn chiều bán ra tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Như vậy, giá vàng hôm nay 2/7/2026 tiếp tục chịu áp lực sau 3 phiên giảm liên tiếp. Mức bán ra 146,4 triệu đồng/lượng đang xuất hiện tại nhiều thương hiệu lớn, còn giá mua vào dao động từ 142,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 -600 -600 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 -600 -600 Mi Hồng 144,5 145,8 -200 -400 PNJ 143,4 146,4 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146,4 -500 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 -600 -600 Phú Quý 143,0 146,4 -500 -600

1. DOJI - Cập nhật: 2/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,400

▼600K 146,400

▼600K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng 24K DOJI 143,400

▼600K 146,400

▼600K

2. PNJ - Cập nhật: 2/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,400

▼600K 146,400

▼600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng Kim Bảo 999.9 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,400

▼600K 146,400

▼600K

3. BTMC - Cập nhật: 2/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Bản vị vàng BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,000

▼500K 145,000

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,800

▼500K 144,800

▼600K

4. SJC - Cập nhật: 2/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng SJC 5 chỉ 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,400

▼600K 146,400

▼600K

Giá vàng hôm nay 2/7/2026: DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải dẫn đầu giá nhẫn trơn

Giá vàng hôm nay 2/7/2026 đối với nhẫn trơn 9999 không chênh lệch quá lớn giữa các thương hiệu, nhưng mức cao nhất vẫn thuộc về DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải.

Ở SJC, vàng nhẫn 9999 được cập nhật ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra, với biên độ mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải có giá nhỉnh hơn SJC, đạt 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội cũng cùng mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có giá mua vào thấp hơn nhóm còn lại. Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch hai chiều 3,5 triệu đồng/lượng.

Sau cập nhật mới nhất, giá vàng hôm nay 2/7/2026 với nhẫn trơn 9999 có chiều bán ra dao động 146,0 - 146,4 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào trải từ 142,5 - 143,4 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.