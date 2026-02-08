Thị trường Giá vàng hôm nay 2/8/2026: Mất tới 1 triệu đồng/lượng, thị trường về chung một giá Giá vàng hôm nay 2/8/2026 phản ánh trọn nhịp giảm 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng của phiên cuối tuần, kéo giá bán vàng miếng về chung mốc 141 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới cũng rơi mạnh về vùng 4.028 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước: Đồng loạt điều chỉnh, giá bán cùng lùi về 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 2/8/2026 được xác lập từ phiên điều chỉnh chiều 1/8, khi các doanh nghiệp lớn mất từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng và cùng đưa giá bán vàng miếng về mốc 141 triệu đồng/lượng – điều hiếm thấy sau chuỗi phiên phân hóa.

SJC hạ 900 nghìn đồng/lượng, qua đó kéo giá mua về 137 triệu đồng/lượng và giá bán về 141 triệu đồng/lượng. Khoảng cách 4 triệu đồng giữa hai chiều đồng nghĩa người mới mua phải chờ giá đi lên ít nhất chừng đó mới hòa vốn.

Giảm cùng biên độ 900 nghìn đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu chốt vùng giá 137–141 triệu đồng/lượng. Giá bán tại đây không còn cao hơn mà đã ngang hàng với các thương hiệu lớn khác.

PNJ Hà Nội cũng điều chỉnh 900 nghìn đồng/lượng ở hai chiều, đưa vàng miếng về 137 triệu đồng/lượng mua vào – 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức giảm 900 nghìn đồng/lượng tại Phú Quý kéo giá thu mua xuống 137 triệu đồng/lượng, giá bán còn 141 triệu đồng/lượng, duy trì biên độ 4 triệu đồng giữa hai đầu giao dịch.

Đáng chú ý nhất là DOJI: sau chuỗi phiên neo giá cao hơn thị trường, doanh nghiệp này giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua – bán lần lượt về 137 và 141 triệu đồng/lượng, chính thức nhập cuộc mặt bằng chung.

Bảo Tín Mạnh Hải không nằm ngoài xu hướng khi cùng lùi 900 nghìn đồng/lượng ở hai chiều, hiện giao dịch quanh 137–141 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là cái tên duy nhất không chốt giá bán ở mốc 141 triệu đồng. Sau khi giảm 700 nghìn đồng chiều mua và 500 nghìn đồng chiều bán, vàng miếng SJC tại đây còn 137–139 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán chỉ 2 triệu đồng/lượng.

1. SJC - Cập nhật: 2/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136.500.000

▼ 900.000 140.500.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 137.000.000

▼ 900.000 141.020.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137.000.000

▼ 900.000 141.030.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136.500.000

▼ 900.000 140.600.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 133.500.000

▼ 900.000 138.500.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 130.128.712

▼ 891.089 137.128.712

▼ 891.089 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 94.235.388

▼ 675.068 104.035.388

▼ 675.068 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 84.539.418

▼ 612.062 94.339.418

▼ 612.062 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 74.843.449

▼ 549.055 84.643.449

▼ 549.055 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 71.103.575

▼ 524.752 80.903.575

▼ 524.752 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 48.110.276

▼ 375.337 57.910.276

▼ 375.337 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000

2. BTMC - Cập nhật: 2/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.300.000

▼ 400.000 141.300.000

▼ 400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.100.000

▼ 400.000 141.100.000

▼ 400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.300.000

▼ 400.000 142.300.000

▼ 400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.300.000

▼ 400.000 142.300.000

▼ 400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.300.000

▼ 400.000 142.300.000

▼ 400.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 128.500.000

▼ 200.000 0

± 0

3. PNJ - Cập nhật: 2/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 TPHCM PNJ 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 TPHCM SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Hà Nội PNJ 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Đà Nẵng PNJ 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Đà Nẵng SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Miền Tây PNJ 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Miền Tây SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Tây Nguyên PNJ 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Tây Nguyên SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Đông Nam Bộ PNJ 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Đông Nam Bộ SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 133.800.000

▼ 700.000 138.800.000

▼ 700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 133.660.000

▼ 700.000 138.660.000

▼ 700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 131.210.000

▼ 700.000 137.410.000

▼ 700.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 120.940.000

▼ 640.000 127.140.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.200.000

▼ 530.000 104.100.000

▼ 530.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.480.000

▼ 480.000 94.380.000

▼ 480.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.320.000

▼ 460.000 90.220.000

▼ 460.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 74.770.000

▼ 430.000 84.670.000

▼ 430.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.300.000

▼ 410.000 81.200.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 47.840.000

▼ 290.000 57.740.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.150.000

▼ 260.000 52.050.000

▼ 260.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.320.000

▼ 230.000 46.220.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 136.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 800.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 131.490.000

▼ 690.000 137.690.000

▼ 690.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.500.000

± 0 0

± 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.960.000

± 0 0

± 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 2/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 137.000.000

▼ 900.000 141.000.000

▼ 900.000 Phú quý 1 lượng 99.9 136.900.000

▼ 900.000 140.900.000

▼ 900.000 Vàng trang sức 999.9 134.000.000

▼ 1.000.000 140.000.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 999 133.900.000

▼ 1.000.000 139.900.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 132.660.000

▼ 990.000 138.600.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 131.320.000

▼ 980.000 137.200.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 129.500.000

▼ 500.000 0

± 0

5. DOJI - Cập nhật: 2/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 137.000.000

▼ 1.000.000 141.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 137.000.000

▼ 1.000.000 141.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 134.500.000

▼ 500.000 139.500.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.000.000

▼ 500.000 139.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 133.300.000

▼ 500.000 139.000.000

▼ 500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 2/8/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 137.300.000

▼ 700.000 139.000.000

▼ 500.000 Vàng 99,9% 137.300.000

▼ 700.000 139.000.000

▼ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 124.500.000

▼ 500.000 127.000.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 123.800.000

▼ 500.000 126.300.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 120.000.000

▼ 500.000 0

± 0 Vàng V75 (75,0%) 91.500.000

▼ 500.000 94.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 80.000.000

▼ 500.000 83.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 77.000.000

▼ 500.000 80.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 71.000.000

▼ 500.000 74.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 44.000.000

▼ 500.000 47.000.000

▼ 500.000

Giá vàng nhẫn trong nước: Vùng giá phổ biến 137–141 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng nhẫn sáng 2/8 cũng hình thành mặt bằng khá đồng đều khi Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng giao dịch quanh 137–141 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và nhẫn tròn của Phú Quý đều được mua vào 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Nhẫn Hưng Thịnh Vượng của DOJI cũng chung vùng giá này, biên độ hai chiều đều là 4 triệu đồng/lượng.

Thấp hơn mặt bằng chung là SJC, nơi vàng nhẫn 9999 được niêm yết 136,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 140,5 triệu đồng/lượng chiều bán – mức bán mềm nhất trong nhóm khảo sát.

Ở chiều ngược lại, Bảo Tín Minh Châu vẫn một mình một giá với Vàng Rồng Thăng Long 9999: mua vào 138,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, bỏ xa phần còn lại hơn 1 triệu đồng ở cả hai chiều.

PNJ trong khi đó gây chú ý theo cách khác: giá thu mua chỉ 136 triệu đồng/lượng – thấp nhất nhóm – nhưng giá bán vẫn giữ 141 triệu đồng/lượng. Người mua nhẫn tại đây phải chịu khoảng chênh tới 5 triệu đồng/lượng, rộng nhất thị trường.

Giá vàng thế giới: Áp lực từ Fed, nhưng gốc rễ nằm ở giá dầu

Tính đến 4h00 ngày 2/8/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.028,0 USD/ounce, thấp hơn cùng thời điểm hôm trước 73,2 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.490 VND/USD), mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 128,6 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí) – thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Kitco News dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng vàng đang chịu sức ép trực tiếp từ lập trường thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, thứ giữ chân Fed ở lập trường này lại không phải sức nóng của nền kinh tế, mà là đà tăng của giá dầu.

Khi chi phí năng lượng kéo lạm phát đi lên, Fed buộc phải hành động và vô hình trung trở nên cứng rắn hơn mức nền kinh tế cần. Vấn đề là hai loại lạm phát mang hai bản chất khác nhau: lạm phát từ tăng trưởng nóng xứng đáng với lãi suất cao, còn lạm phát vì giá dầu thực chất chỉ là cú siết chi phí lên một nền kinh tế nhiều khả năng đang chậm lại.

Lịch sử thị trường từng ghi nhận một diễn biến ngược với số đông kỳ vọng: vàng lập đáy đúng lúc Fed hiện thực hóa việc tăng lãi suất, bởi khi "chiếc giày đã rơi", tâm lý sợ hãi cũng cạn theo. Từ đáy đó, kim loại quý bước vào một chu kỳ đi lên kéo dài.

Kịch bản này đang được nhắc lại cho tháng 9 tới – thời điểm được ví như "phiên bản 2026" của khoảnh khắc trên. Với mức chiết khấu khoảng 30% so với đỉnh, trạng thái kỹ thuật quá bán và bên bán gần như đã kiệt sức, giới chuyên gia cho rằng nếu Fed nâng lãi suất vào tháng 9 giữa lúc nguồn cung dầu chỉ biến động tạm thời, đó có thể chính là lúc giá vàng "chạm đáy".