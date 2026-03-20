Thị trường Giá vàng hôm nay 20/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Cập nhật giá vàng hôm nay 20/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 giảm xuống 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới hơn 26 triệu đồng

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 4h hôm nay 20/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4609,8 USD/ounce, giảm 207,9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.325 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 146,31 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 29,19 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 6h hôm nay 20/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 172,5–175,5 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 7,5 đến 8 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 173–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 3,9 đến 7,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 172,2–177,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 172,2–175,2 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC giao dịch ở mức 174,5–177,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 174,9–177,9 triệu đồng/lượng, giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 172,5–175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm so tuần trước khiến người mua ở mức 190,9 triệu đồng/lượng hiện lỗ gần 17 triệu đồng/lượng. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 26 triệu đồng/lượng, cho thấy mức chênh lệch lớn và rủi ro vẫn hiện hữu.

Tại Hà Nội, người dân xếp hàng dài tại các phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy để giao dịch. Bảo Tín Minh Châu cho biết bán không giới hạn, nhưng vàng nhẫn 0,5 chỉ đã hết, khách mua từ 4 chỉ trở lên sẽ nhận vàng theo giấy hẹn vào ngày 1/4.