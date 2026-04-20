Giá vàng hôm nay 20/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 20/4/2026: Giá vàng miếng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4829,4 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng lên 4829,4 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 sáng 20/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4829,4 USD/ounce. So với tuần trước, giá vàng thế giới tăng 82,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,47 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,56 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 20/4/2026 duy trì quanh 172 triệu đồng/lượng và giảm nhẹ so với tuần trước. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 18,56 triệu đồng/lượng. Xu hướng chung của giá vàng vẫn ở vùng cao, với khả năng biến động trong ngắn hạn.
Giá vàng hôm nay 20/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm trong một tuần qua
Lúc 5h00 ngày 20/4/2026, giá vàng miếng SJC tại sáu thương hiệu lớn đồng loạt giữ mức bán ra quanh 172 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với tuần trước.
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 900.000 và 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại SJC là 3,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết 168,5 – 172 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Biên độ mua – bán tại các đơn vị này duy trì 3,5 triệu đồng/lượng.
Tại Mi Hồng, giá vàng miếng đạt 170,5 triệu đồng/lượng mua vào (giữ nguyên) và 172 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 400.000 đồng). Biên độ mua – bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.
Phân khúc giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức giảm mạnh hơn vàng miếng, từ 800.000 đến 900.000 đồng/lượng so với tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua giảm 600.000 đồng/lượng, chiều bán giảm 900.000 đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại bốn thương hiệu này là 3 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn 9999 của SJC có giá thấp nhất phân khúc: mua 168 triệu, bán 171,6 triệu đồng/lượng. So với cùng giờ tuần trước, giá mua giảm 1,1 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 800.000 đồng/lượng. Khoảng chênh hai chiều tại SJC là 3,6 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 20/4/2026 mới nhất như sau
|Giá vàng hôm nay
| Ngày 20/4/2026
(Triệu đồng)
| Chênh lệch với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|168,5
|172
|-900
|-400
|Tập đoàn DOJI
|168,5
|172
|-400
|-400
|PNJ
|168,5
|172
|-400
|-400
|Phú Quý
|168,5
|172
|-400
|-400
|Bảo Tín Mạnh Hải
|168,5
|172
|-400
|-400
|Bảo Tín Minh Châu
|168,5
|172
|-400
|-400
|Mi Hồng
|170,5
|172
|-
|-400
|1. DOJI - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội
|168,500
|172,000
|Vàng miếng SJC DOJI HCM
|168,500
|172,000
|Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng
|168,500
|172,000
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội
|168,500
|172,000
|Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM
|168,500
|172,000
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng
|168,500
|172,000
|Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng
|168,500
|171,500
|Vàng 24K DOJI
|165,500
|169,500
|2. PNJ - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Khu vực
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC 999.9 PNJ
|168,500
|172,000
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|168,500
|171,500
|Vàng Kim Bảo 999.9
|168,500
|171,500
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|168,500
|171,500
|Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng
|168,500
|171,500
|Vàng nữ trang 999.9 PNJ
|166,000
|170,000
|Vàng nữ trang 999 PNJ
|165,830
|169,830
|Vàng nữ trang 9920 PNJ
|162,440
|168,640
|Vàng nữ trang 99 PNJ
|162,100
|168,300
|Vàng 916 (22K)
|149,520
|155,720
|Vàng 750 (18K)
|118,600
|127,500
|Vàng 680 (16.3K)
|106,700
|115,600
|Vàng 650 (15.6K)
|101,600
|110,500
|Vàng 610 (14.6K)
|94,800
|103,700
|Vàng 585 (14K)
|90,550
|99,450
|Vàng 416 (10K)
|61,820
|70,720
|Vàng 375 (9K)
|54,850
|63,750
|Vàng 333 (8K)
|47,710
|56,610
|3. BTMC - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC BTMC
|168,500
|172,000
|Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC
|168,500
|171,500
|Nhẫn tròn trơn BTMC
|168,500
|171,500
|Bản vị vàng BTMC
|168,500
|171,500
|Trang sức Rồng Thăng Long 9999
|166,500
|170,500
|Trang sức Rồng Thăng Long 999
|166,300
|170,300
|4. SJC - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1 lượng
|168,500
|172,000
|Vàng SJC 5 chỉ
|168,500
|172,020
|Vàng SJC 1 chỉ
|168,500
|172,030
|Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ
|168,000
|171,500
|Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ
|168,000
|171,600
|Nữ trang 99,99%
|166,000
|170,000
|Nữ trang 99%
|161,817
|168,317
|Nữ trang 75%
|118,763
|127,663
|Nữ trang 68%
|106,862
|115,762
|Nữ trang 61%
|94,960
|103,860
|Nữ trang 58.3%
|90,370
|99,270
|Nữ trang 41.7%
|62,147
|71,047