Thị trường Giá vàng hôm nay 20/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 20/4/2026: Giá vàng miếng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4829,4 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 sáng 20/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4829,4 USD/ounce. So với tuần trước, giá vàng thế giới tăng 82,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,47 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,56 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/4/2026 duy trì quanh 172 triệu đồng/lượng và giảm nhẹ so với tuần trước. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 18,56 triệu đồng/lượng. Xu hướng chung của giá vàng vẫn ở vùng cao, với khả năng biến động trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 20/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm trong một tuần qua

Lúc 5h00 ngày 20/4/2026, giá vàng miếng SJC tại sáu thương hiệu lớn đồng loạt giữ mức bán ra quanh 172 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 900.000 và 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại SJC là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết 168,5 – 172 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Biên độ mua – bán tại các đơn vị này duy trì 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng đạt 170,5 triệu đồng/lượng mua vào (giữ nguyên) và 172 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 400.000 đồng). Biên độ mua – bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Phân khúc giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức giảm mạnh hơn vàng miếng, từ 800.000 đến 900.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua giảm 600.000 đồng/lượng, chiều bán giảm 900.000 đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại bốn thương hiệu này là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 của SJC có giá thấp nhất phân khúc: mua 168 triệu, bán 171,6 triệu đồng/lượng. So với cùng giờ tuần trước, giá mua giảm 1,1 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 800.000 đồng/lượng. Khoảng chênh hai chiều tại SJC là 3,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 20/4/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 20/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,5 172 -900 -400 Tập đoàn DOJI 168,5 172 -400 -400 PNJ 168,5 172 -400 -400 Phú Quý 168,5 172 -400 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 168,5 172 -400 -400 Bảo Tín Minh Châu 168,5 172 -400 -400 Mi Hồng 170,5 172 - -400

1. DOJI - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 168,500 172,000 Vàng miếng SJC DOJI HCM 168,500 172,000 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 168,500 172,000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 168,500 172,000 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 168,500 172,000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 168,500 172,000 Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 168,500 171,500 Vàng 24K DOJI 165,500 169,500

2. PNJ - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 168,500 172,000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 168,500 171,500 Vàng Kim Bảo 999.9 168,500 171,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 168,500 171,500 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 168,500 171,500 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 166,000 170,000 Vàng nữ trang 999 PNJ 165,830 169,830 Vàng nữ trang 9920 PNJ 162,440 168,640 Vàng nữ trang 99 PNJ 162,100 168,300 Vàng 916 (22K) 149,520 155,720 Vàng 750 (18K) 118,600 127,500 Vàng 680 (16.3K) 106,700 115,600 Vàng 650 (15.6K) 101,600 110,500 Vàng 610 (14.6K) 94,800 103,700 Vàng 585 (14K) 90,550 99,450 Vàng 416 (10K) 61,820 70,720 Vàng 375 (9K) 54,850 63,750 Vàng 333 (8K) 47,710 56,610

3. BTMC - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 168,500 172,000 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168,500 171,500 Nhẫn tròn trơn BTMC 168,500 171,500 Bản vị vàng BTMC 168,500 171,500 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166,500 170,500 Trang sức Rồng Thăng Long 999 166,300 170,300