Giá vàng hôm nay 20/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Giá vàng hôm nay 20/4/2026: Giá vàng miếng SJC ở mức 172 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4829,4 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4829,4 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 sáng 20/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4829,4 USD/ounce. So với tuần trước, giá vàng thế giới tăng 82,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,47 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,56 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/4/2026 duy trì quanh 172 triệu đồng/lượng và giảm nhẹ so với tuần trước. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 18,56 triệu đồng/lượng. Xu hướng chung của giá vàng vẫn ở vùng cao, với khả năng biến động trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 20/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm trong một tuần qua

Lúc 5h00 ngày 20/4/2026, giá vàng miếng SJC tại sáu thương hiệu lớn đồng loạt giữ mức bán ra quanh 172 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra 172 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 900.000 và 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại SJC là 3,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết 168,5 – 172 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Biên độ mua – bán tại các đơn vị này duy trì 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng đạt 170,5 triệu đồng/lượng mua vào (giữ nguyên) và 172 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 400.000 đồng). Biên độ mua – bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Phân khúc giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận mức giảm mạnh hơn vàng miếng, từ 800.000 đến 900.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua giảm 600.000 đồng/lượng, chiều bán giảm 900.000 đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại bốn thương hiệu này là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 của SJC có giá thấp nhất phân khúc: mua 168 triệu, bán 171,6 triệu đồng/lượng. So với cùng giờ tuần trước, giá mua giảm 1,1 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 800.000 đồng/lượng. Khoảng chênh hai chiều tại SJC là 3,6 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 20/4/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 20/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội168,5172-900-400
Tập đoàn DOJI168,5172-400-400
PNJ168,5172-400-400
Phú Quý168,5172-400-400
Bảo Tín Mạnh Hải168,5172-400-400
Bảo Tín Minh Châu168,5172-400-400
Mi Hồng170,5172--400
1. DOJI - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội168,500172,000
Vàng miếng SJC DOJI HCM168,500172,000
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng168,500172,000
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội168,500172,000
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM168,500172,000
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng168,500172,000
Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng168,500171,500
Vàng 24K DOJI165,500169,500
2. PNJ - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ168,500172,000
Nhẫn trơn PNJ 999.9168,500171,500
Vàng Kim Bảo 999.9168,500171,500
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9168,500171,500
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng168,500171,500
Vàng nữ trang 999.9 PNJ166,000170,000
Vàng nữ trang 999 PNJ165,830169,830
Vàng nữ trang 9920 PNJ162,440168,640
Vàng nữ trang 99 PNJ162,100168,300
Vàng 916 (22K)149,520155,720
Vàng 750 (18K)118,600127,500
Vàng 680 (16.3K)106,700115,600
Vàng 650 (15.6K)101,600110,500
Vàng 610 (14.6K)94,800103,700
Vàng 585 (14K)90,55099,450
Vàng 416 (10K)61,82070,720
Vàng 375 (9K)54,85063,750
Vàng 333 (8K)47,71056,610
3. BTMC - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC168,500172,000
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC168,500171,500
Nhẫn tròn trơn BTMC168,500171,500
Bản vị vàng BTMC168,500171,500
Trang sức Rồng Thăng Long 9999166,500170,500
Trang sức Rồng Thăng Long 999166,300170,300
4. SJC - Cập nhật: 20/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng168,500172,000
Vàng SJC 5 chỉ168,500172,020
Vàng SJC 1 chỉ168,500172,030
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ168,000171,500
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ168,000171,600
Nữ trang 99,99%166,000170,000
Nữ trang 99%161,817168,317
Nữ trang 75%118,763127,663
Nữ trang 68%106,862115,762
Nữ trang 61%94,960103,860
Nữ trang 58.3%90,37099,270
Nữ trang 41.7%62,14771,047
