Thị trường Giá vàng hôm nay 20/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất Giá vàng hôm nay 20/5/2026 SJC cao hơn thế giới quy đổi 20,3 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới mất 64,7 USD/ounce còn 4.500,7 USD/ounce, SJC bán 163,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 20/5/2026 ghi nhận chênh lệch giữa vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi nới rộng lên khoảng 20,3 triệu đồng/lượng - mức kỷ lục trong nhiều phiên gần đây. Vàng thế giới giao ngay mất 64,7 USD/ounce (-1,42%) còn 4.500,7 USD/ounce thấp nhất kể từ 30/3, song SJC trong nước chỉ giảm 300.000 đồng/lượng.

Toàn nhóm kim loại quý chịu áp lực bán mạnh: bạc giảm 5,7% còn 73,25 USD/ounce, bạch kim mất 2,8%, palladium giảm 3,3%.

Chênh lệch SJC và giá vàng thế giới giãn rộng lên 20,3 triệu đồng/lượng

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h00 ngày 20/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.500,7 USD/ounce. So với hôm qua, giá vàng thế giới giảm mạnh 64,7 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,42%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.389 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra phổ biến ở mức 163,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 20,3 triệu đồng/lượng - mức chênh lệch tăng so với hôm qua khi giá vàng thế giới rơi nhanh hơn nhiều so với mức giảm 300.000 đồng/lượng của SJC trong nước.

Mức chênh lệch giá vàng SJC - thế giới nới rộng cho thấy thị trường nội địa đang "lệch pha" mạnh với diễn biến quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu là sức cầu trong nước vẫn được duy trì trong khi yếu tố tâm lý và biên độ giảm của doanh nghiệp niêm yết chậm hơn nhịp giảm của giá vàng thế giới.

Giá vàng giảm gần 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát kéo dài đẩy kỳ vọng tăng lãi suất cùng lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao. Giá vàng giao ngay có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/3. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 mất 1,8%, còn 4.476,80 USD/ounce.

"Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng lãi suất thực ở nhiều quốc gia trên thế giới và đó là yếu tố thực sự đè nặng lên giá vàng. Đồng USD mạnh hơn cũng là một yếu tố bất lợi", ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex nhận định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang gần mức cao nhất trong hơn một năm. Đồng USD cũng đang mạnh lên. Cả hai yếu tố cùng tăng khi giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chuyển sang lập trường thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát do giá năng lượng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời.

Giá dầu thô Brent đang ở mức cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu khi chi phí nhiên liệu tăng vọt. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank đánh giá: "Mặc dù câu chuyện đầu tư mang tính cấu trúc đối với vàng phần lớn vẫn còn nguyên giá trị, nhưng các diễn biến vĩ mô ngắn hạn đã tạo ra bối cảnh khó khăn hơn cho giá vàng".

"Khi các áp lực liên quan đến năng lượng bắt đầu giảm bớt, nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương có thể quay trở lại và trở thành động lực chi phối quan trọng hơn", ông Hansen bổ sung. Giới đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed dự kiến công bố thứ Tư.

Không chỉ vàng, giá bạc lao dốc 5,7% xuống 73,25 USD/ounce - mức giảm sâu nhất nhóm kim loại quý. Bạch kim mất 2,8% còn 1.923,55 USD/ounce, palladium giảm 3,3% xuống 1.371,25 USD/ounce. Áp lực bán lan rộng toàn nhóm kim loại quý.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 20/5 chủ yếu giảm 300.000 đồng/lượng

Tính đến 4h00 ngày 20/5, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC giao dịch ở mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mỗi lượng vàng giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC hôm nay 20/5 niêm yết ở mức 161,3 - 163,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 2,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá bán ra cao nhất thị trường hôm nay.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM hôm nay 20/5 giao dịch quanh mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán tại Doji ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu hạ giá vàng SJC hôm nay xuống mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chiều mua vào giảm mạnh 800.000 đồng/lượng và chiều bán ra giảm 300.000 đồng/lượng so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tại đây nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng - mức giảm chiều mua vào sâu nhất trong các doanh nghiệp niêm yết hôm 20/5.

Phú Quý hạ giá vàng miếng SJC hôm nay về mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng chia sẻ nhóm doanh nghiệp giảm sâu chiều mua vào tới 800.000 đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng SJC giao dịch ở mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng bạc Đá quý Asean cũng giao dịch vàng miếng SJC Hà Nội ở mức 161 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so cùng thời điểm hôm qua.

Trái ngược với xu hướng giảm của cả thị trường, Mi Hồng đẩy giá vàng miếng SJC hôm nay 20/5 lên mức 161,5 - 163 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng chỉ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng - mức hẹp nhất so với SJC (2,5 triệu), Bảo Tín Mạnh Hải (2,5 triệu) hay Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý (3 triệu).

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 20/5 chủ yếu đi ngang

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji hôm nay 20/5 tại Hà Nội giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 SJC hôm nay đứng yên ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng, không biến động ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch hôm nay ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long hôm nay 20/5 giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Phú Quý giao dịch quanh 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra.

Vàng nữ trang 24K và 18K hôm nay 20/5 duy trì ổn định

Ở phân khúc vàng nữ trang 24K, thị trường đi ngang sang ngày thứ hai liên tiếp. Công ty SJC niêm yết vàng nữ trang 24K ở mức 158,3 - 161,8 triệu đồng/lượng, không đổi. Tập đoàn Doji và PNJ duy trì giá vàng 24K quanh 158 - 162 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 159 - 163 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu ở mức 158,5 - 162,5 triệu đồng/lượng.

Phân khúc vàng nữ trang 18K duy trì ổn định. Tại Công ty SJC và PNJ, giá vàng 18K giao dịch quanh mức 112,6 - 121,5 triệu đồng/lượng. Hệ thống Mi Hồng duy trì giá vàng 18K ở mức 104,5 - 108 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Thông tin mua bán vàng trên thị trường chợ đen đang giảm sức hút và số lượng đăng tin. Trên các hội, nhóm giao dịch vàng tại mạng xã hội, các bài viết rao bán vàng gần như không được quan tâm. Giá rao bán vàng nhẫn các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu chỉ còn từ 160,9 - 162 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá niêm yết từ 1,5 - 2,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch ngày càng nới rộng khi nhu cầu mua vàng đi xuống.

Bảng giá vàng hôm nay 20/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 20/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 161 163,5 -300 -300 Tập đoàn DOJI 161 163,5 -300 -300 PNJ 161 163,5 -300 -300 Phú Quý 160,5 163,5 -800 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 161,3 163,8 - - Bảo Tín Minh Châu 160,5 163,5 -800 -300 Mi Hồng 161,5 163 +200 +200

1. DOJI - Cập nhật: 20/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng SJC DOJI HCM 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Vàng 24K DOJI 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K

2. PNJ - Cập nhật: 20/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 161,000 ▼300K 163,500 ▼300K Nhẫn trơn PNJ 999.9 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng Kim Bảo 999.9 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 161,000 ▲200K 163,500 ▼300K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 158,000 ▬0K 162,000 ▬0K Vàng nữ trang 999 PNJ 157,840 ▬0K 161,840 ▬0K Vàng nữ trang 9920 PNJ 154,500 ▬0K 160,700 ▬0K Vàng nữ trang 99 PNJ 154,180 ▬0K 160,380 ▬0K Vàng 916 (22K) 142,190 ▬0K 148,390 ▬0K Vàng 750 (18K) 112,600 ▬0K 121,500 ▬0K Vàng 680 (16.3K) 101,260 ▬0K 110,160 ▬0K Vàng 650 (15.6K) 96,400 ▬0K 105,300 ▬0K Vàng 610 (14.6K) 89,920 ▬0K 98,820 ▬0K Vàng 585 (14K) 85,870 ▬0K 94,770 ▬0K Vàng 416 (10K) 58,490 ▬0K 67,390 ▬0K Vàng 375 (9K) 51,850 ▬0K 60,750 ▬0K Vàng 333 (8K) 45,050 ▬0K 53,950 ▬0K

3. BTMC - Cập nhật: 20/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 160,500 ▼800K 163,500 ▼300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Nhẫn tròn trơn BTMC 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Bản vị vàng BTMC 160,500 ▼300K 163,500 ▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 158,500 ▼300K 162,500 ▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 158,300 ▼300K 162,300 ▼300K