Thị trường Giá vàng hôm nay 20/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới Giá vàng hôm nay 20/6/2026 ghi nhận vàng miếng bán ra phổ biến 146,7 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới về 4.145 USD/ounce.

Giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026: Thế giới rơi mạnh về 4.145 USD/ounce

Tính đến 5h00 ngày 20/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.145,3 USD/ounce, giảm 63,1 USD/ounce so với phiên trước, tương đương mức giảm khoảng 1,5%.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank 26.433 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,1 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng thời điểm ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng, vàng SJC cao hơn thế giới khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng đến từ việc đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng Fed tiếp tục giữ chính sách tiền tệ cứng rắn. USD tăng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm nhu cầu suy yếu.

Trong phiên thứ Sáu, giá vàng giao ngay từng rơi xuống 4.119,78 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Đến 13h06 GMT, giá đứng quanh 4.169,44 USD/ounce, giảm 0,9%. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng mất 1,4%, xuống 4.186,50 USD/ounce. Với diễn biến này, vàng đang hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Áp lực lãi suất cao tiếp tục đè nặng lên kim loại quý. Theo dự báo mới nhất, 9/19 nhà hoạch định chính sách Fed cho rằng có thể cần nâng lãi suất trong năm nay. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đặt cược khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Chuyên gia Nikos Tzabouras của Tradu.com nhận định giá vàng vẫn đối mặt rủi ro giảm thêm, thậm chí có thể lùi dưới mốc 4.000 USD/ounce nếu môi trường hiện tại tiếp tục bất lợi.

Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát Mỹ, tín hiệu từ Fed và diễn biến địa chính trị. Goldman Sachs cũng hạ dự báo giá vàng tháng 12 từ 5.400 USD/ounce xuống 4.900 USD/ounce do thận trọng hơn với rủi ro giảm giá ngắn hạn.

Các kim loại quý khác cũng đi xuống. Bạc giảm 1,1% còn 65,11 USD/ounce, bạch kim mất 1,7% còn 1.667,14 USD/ounce, palladium giảm 1,9% còn 1.254,69 USD/ounce.

Giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026: Vàng miếng giảm sâu, bán ra phổ biến 146,7 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, giá mua vào giảm 5,1 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại SJC duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Cùng mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng, BTMC, PNJ và BTMH cũng ghi nhận nhịp giảm mạnh. Các thương hiệu này đều thấp hơn phiên trước 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Phú Quý, vàng miếng cũng được niêm yết ở 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm ngày 18/6, giá mua vào mất 5,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 4,6 triệu đồng/lượng.

DOJI có giá mua vào thấp hơn mặt bằng chung. Thương hiệu này niêm yết vàng miếng ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua giảm 4,8 triệu đồng/lượng, giá bán giảm 4,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại DOJI nới lên 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng điều chỉnh giảm ở cả hai chiều. Giá mua vào giảm 4 triệu đồng/lượng xuống 143,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng về 146,7 triệu đồng/lượng. Với mức này, giá bán ra tại Mi Hồng ngang SJC, BTMC, Phú Quý, PNJ và BTMH.

Như vậy, giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026 giảm rõ rệt sau phiên lao dốc trước đó. Mặt bằng bán ra phổ biến của vàng miếng lùi về 146,7 triệu đồng/lượng, chiều mua vào phần lớn quanh 143,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 20/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,7 146,7 -5100 -4600 Tập đoàn DOJI 143,7 146,7 -5100 -4600 Mi Hồng 144,5 146,5 -3500 -3500 PNJ 143,7 146,7 -5100 -4600 Bảo Tín Minh Châu 143,7 146,7 -5100 -4600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,7 146,7 -5100 -4600 Phú Quý 143,7 146,7 -5100 -4600

1. DOJI - Cập nhật: 20/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng 24K DOJI 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K

2. PNJ - Cập nhật: 20/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng Kim Bảo 999.9 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K

3. BTMC - Cập nhật: 20/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Bản vị vàng BTMC 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,500

▼5100K 145,500

▼4600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,300

▼5100K 145,300

▼4600K

4. SJC - Cập nhật: 20/6/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,700

▼5100K 146,700

▼4600K Vàng SJC 5 chỉ 143,700

▼5100K 146,720

▼4600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,700

▼5100K 146,730

▼4600K

Giá vàng hôm nay 20/6/2026: Vàng nhẫn 9999 bán ra quanh 146,5 – 146,7 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đang ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán tại thương hiệu này duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng. Đây là vùng giá cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật, cao hơn nhẹ so với SJC ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu và DOJI Hà Nội cùng có giá bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI đều được niêm yết 142,5 triệu đồng/lượng mua vào, 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức này, chênh lệch mua – bán lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được ghi nhận ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán ra ngang DOJI và Bảo Tín Minh Châu, còn chiều mua vào cao hơn hai thương hiệu này 500.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng chiều hôm nay 20/6/2026 với vàng nhẫn 9999 đang tập trung ở vùng bán ra 146,5 – 146,7 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào phân hóa từ 142,5 đến 143,7 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.