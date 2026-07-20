Thị trường Giá vàng hôm nay 20/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn và vàng thế giới ngày thứ Hai Giá vàng hôm nay 20/7/2026 khiến người mua từ ngày 11/7 lỗ tới 7,3 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đạt 4.019,3 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 20/7/2026: Người mua từ ngày 11/7 lỗ tới 7,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/7/2026 giảm từ 2,3 đến 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4–3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 11/7. Người mua vàng thời điểm đó hiện lỗ từ 4,5 đến 7,3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC khiến người mua lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

SJC giao dịch ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng mỗi chiều so với mức 146,9–149,9 triệu đồng/lượng ngày 11/7. Người mua hiện lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng DOJI lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

DOJI chốt giá 144,5–147,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,4 triệu đồng mỗi chiều. Mua với giá 149,9 triệu đồng/lượng và bán lại hiện tại, người sở hữu lỗ 5,4 triệu đồng.

Giá vàng PNJ giảm 2,4 triệu đồng/lượng

PNJ giao dịch ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. So với ngày 11/7, cả hai chiều cùng giảm 2,4 triệu đồng, khiến người mua lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Vàng Bảo Tín Mạnh Hải khiến người mua lỗ 5,4 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá 144,5–147,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng mỗi chiều. Người mua từ ngày 11/7 hiện lỗ 5,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng Phú Quý lỗ 5,9 triệu đồng/lượng

Phú Quý giao dịch ở mức 144–147,5 triệu đồng/lượng. So với mức 146,3–149,9 triệu đồng/lượng ngày 11/7, người mua hiện lỗ 5,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức lỗ cao nhất

Bảo Tín Minh Châu mua vào 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. Người mua với giá 149,9 triệu đồng ngày 11/7 hiện lỗ 7,3 triệu đồng/lượng, cao nhất nhóm khảo sát.

Người mua vàng Mi Hồng lỗ thấp nhất

Mi Hồng giao dịch ở mức 145–146,5 triệu đồng/lượng. So với mức 147,8–149,5 triệu đồng/lượng ngày 11/7, người mua hiện lỗ 4,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay Ngày 20/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 - - Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 - - Mi Hồng 145,0 146,5 - - PNJ 144,5 147,5 - - Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,5 147,5 - - Phú Quý 144,0 147,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 20/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,500

- 147,500

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,500

- 147,500

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,500

- 147,500

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,500

- 147,500

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,500

- 147,500

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,500

- 147,500

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,500

- 147,500

- Vàng 24K DOJI 144,500

- 147,500

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2. PNJ - Cập nhật: 20/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,500

- 147,500

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,500

- 147,500

- Vàng Kim Bảo 999.9 144,500

- 147,500

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,500

- 147,500

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,500

- 147,500

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3. BTMC - Cập nhật: 20/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,600

- 146,600

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,600

- 146,600

- Nhẫn tròn trơn BTMC 142,600

- 146,600

- Bản vị vàng BTMC 142,600

- 146,600

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,600

- 145,600

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,400

- 145,400

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4. SJC - Cập nhật: 20/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,500

- 147,500

- Vàng SJC 5 chỉ 144,500

- 147,520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,500

- 147,530

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Giá vàng hôm nay 20/7/2026: Nhẫn trơn dao động từ 142,5 đến 147,5 triệu đồng/lượng

Theo cập nhật giá vàng hôm nay 20/7/2026, thị trường vàng nhẫn đang có mức mua vào thấp nhất là 142,5 triệu đồng/lượng và cao nhất 145 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, giá dao động từ 146,5 đến 147,5 triệu đồng/lượng.

SJC mua vào vàng nhẫn 9999 với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách hai chiều 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tại đây dẫn đầu nhóm doanh nghiệp được khảo sát.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI có giá 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu chốt giá Vàng Rồng Thăng Long ở mức 142,6–146,6 triệu đồng/lượng, với khoảng cách mua – bán 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý mua vào nhẫn 9999 với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. PNJ có cùng giá bán ra 146,5 triệu đồng/lượng nhưng chiều mua vào chỉ đạt 142,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Mi Hồng có giá mua vào cao nhất ở mức 145 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 146,5 triệu đồng/lượng. Người mua vàng tại đây chịu mức chênh lệch hai chiều 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm được cập nhật.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/7/2026 đạt 4.019,3 USD/ounce, chuyên gia vẫn nghiêng về xu hướng giảm

Cập nhật lúc 4h00 ngày 20/7/2026, giá vàng thế giới hôm nay 20/7/2026 đứng ở mức 4.019,3 USD/ounce, cao hơn 29,01 USD/ounce so với mốc so sánh trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá 26.226 đồng/USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng. Mức quy đổi này chưa bao gồm thuế và phí.

Giá vàng miếng SJC trong nước hiện dao động từ 144,5 đến 147,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán ra 147,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng.

Tuần giao dịch vừa qua ghi nhận nhiều biến động bất lợi đối với kim loại quý. Giá vàng chịu tác động từ căng thẳng Mỹ – Iran, đà leo thang của giá dầu và những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ.

Thị trường mở tuần tại 4.108,18 USD/ounce. Trong giai đoạn đầu, giá từng tăng lên 4.122,63 USD/ounce nhờ chỉ số giá tiêu dùng Mỹ hạ nhiệt.

Sau nhịp tăng ngắn, vàng quay đầu trước sức ép của đồng USD, lợi suất trái phiếu cao và doanh số bán lẻ Mỹ khả quan.

Áp lực bán mạnh nhất xuất hiện trong phiên thứ Sáu, kéo giá vàng xuống 3.959,37 USD/ounce. Kim loại quý sau đó phục hồi và đóng cửa tuần ở mức 4.017,3 USD/ounce.

Dự báo của giới phân tích vẫn thiên về kịch bản giảm giá. Trong 14 chuyên gia Phố Wall được khảo sát, 79% cho rằng vàng sẽ đi xuống, 14% dự báo đi ngang và 7% kỳ vọng thị trường tăng trở lại.

Nhà đầu tư cá nhân có quan điểm phân hóa hơn. Trong tổng số 169 người tham gia khảo sát, 40% kỳ vọng giá vàng tăng, 36% dự báo giảm và 24% cho rằng giá sẽ dao động tích lũy.