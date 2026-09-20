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Giá vàng hôm nay 20/09/2026: SJC 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn20/09/2026 10:38

Cập nhật giá vàng lúc 10:38 ngày 20/09/2026: Vàng miếng SJC niêm yết mua vào 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:38)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:38: Lúc 10:38, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với mốc trước, niêm yết mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:11 sáng ngày 20/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định so với phiên hôm qua. Các đơn vị kinh doanh lớn giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, không ghi nhận biến động mới về giá.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giao dịch ở mức 144.600.000 đồng/lượng mua vào và 147.600.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

  • SJC: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC, BTMC VRTL): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng/lượng)Bán hôm nay (đồng/lượng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC144.600.000147.600.00000
DOJI HN144.600.000147.600.00000
DOJI SG144.600.000147.600.00000
BTMH143.600.000147.600.00000
BTMC VRTL143.600.000147.600.00000
BTMC SJC143.600.000147.600.00000
Phú Quý SJC144.600.000147.600.00000
PNJ TP.HCM144.600.000147.600.00000
PNJ Hà Nội144.600.000147.600.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 20/09/2026: SJC 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, đi ngang
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