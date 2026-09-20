Giá vàng hôm nay 20/09/2026: SJC 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật giá vàng lúc 10:38 ngày 20/09/2026: Vàng miếng SJC niêm yết mua vào 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:38)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:38: Lúc 10:38, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với mốc trước, niêm yết mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:11 sáng ngày 20/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định so với phiên hôm qua. Các đơn vị kinh doanh lớn giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, không ghi nhận biến động mới về giá.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giao dịch ở mức 144.600.000 đồng/lượng mua vào và 147.600.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

SJC : Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC, BTMC VRTL) : Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 144.600.000 147.600.000 0 0 DOJI HN 144.600.000 147.600.000 0 0 DOJI SG 144.600.000 147.600.000 0 0 BTMH 143.600.000 147.600.000 0 0 BTMC VRTL 143.600.000 147.600.000 0 0 BTMC SJC 143.600.000 147.600.000 0 0 Phú Quý SJC 144.600.000 147.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 144.600.000 147.600.000 0 0 PNJ Hà Nội 144.600.000 147.600.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.