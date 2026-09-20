Giá vàng hôm nay 20/09/2026: SJC giữ mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng
Cập nhật lúc 15:08 ngày 20/09/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với mốc cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 144,60 triệu đồng/lượng mua vào và 147,60 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 15:08)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:08: Lúc 15:08, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, niêm yết 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
13:39: Lúc 13:39, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi 0 đồng so với mốc trước, niêm yết 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
12:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
10:38: Lúc 10:38, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với mốc trước, niêm yết mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:11 sáng ngày 20/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước duy trì trạng thái ổn định so với phiên hôm qua. Các đơn vị kinh doanh lớn giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, không ghi nhận biến động mới về giá.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giao dịch ở mức 144.600.000 đồng/lượng mua vào và 147.600.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:11
- SJC: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC, BTMC VRTL): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng/lượng)
|Bán hôm nay (đồng/lượng)
|+/- Mua (đồng)
|+/- Bán (đồng)
|SJC
|144.600.000
|147.600.000
|0
|0
|DOJI HN
|144.600.000
|147.600.000
|0
|0
|DOJI SG
|144.600.000
|147.600.000
|0
|0
|BTMH
|143.600.000
|147.600.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|143.600.000
|147.600.000
|0
|0
|BTMC SJC
|143.600.000
|147.600.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|144.600.000
|147.600.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|144.600.000
|147.600.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|144.600.000
|147.600.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.