Giá vàng hôm nay 20/11/2026: SJC giảm còn 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; so với hôm qua, mua vào giảm 4.000.000 đồng/lượng, bán ra giảm 2.000.000 đồng/lượng. Mua vào - bán ra ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; mua - bán ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng 20/11/2026, giá vàng trong nước của cả 9 thương hiệu trong bảng đều thấp hơn hôm qua. Giá bán giảm từ 1.400.000 đến 2.000.000 đồng, còn giá mua giảm từ 1.400.000 đến 4.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG có mức giảm chiều mua lớn nhất là 4.000.000 đồng, xuống còn 129.200.000 đồng. Chiều bán của các thương hiệu này giảm 2.000.000 đồng, còn 134.200.000 đồng. Trong khi đó, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội ghi nhận mức giảm nhỏ nhất, 1.400.000 đồng ở cả hai chiều.

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 20/11/2026

SJC : mua 129.200.000 đồng (giảm 4.000.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 4.000.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng). DOJI HN : mua 129.200.000 đồng (giảm 4.000.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 4.000.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng). DOJI SG : mua 129.200.000 đồng (giảm 4.000.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 4.000.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng). BTMH : mua 130.200.000 đồng (giảm 1.600.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 1.600.000 đồng).

: mua 130.200.000 đồng (giảm 1.600.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 1.600.000 đồng). BTMC VRTL : mua 129.800.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng), bán 133.800.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng).

: mua 129.800.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng), bán 133.800.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng). BTMC SJC : mua 129.200.000 đồng (giảm 2.600.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 2.600.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng). Phú Qúy SJC : mua 129.200.000 đồng (giảm 3.300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng).

: mua 129.200.000 đồng (giảm 3.300.000 đồng), bán 134.200.000 đồng (giảm 2.000.000 đồng). PNJ TP.HCM : mua 127.800.000 đồng (giảm 1.400.000 đồng), bán 132.000.000 đồng (giảm 1.400.000 đồng).

: mua 127.800.000 đồng (giảm 1.400.000 đồng), bán 132.000.000 đồng (giảm 1.400.000 đồng). PNJ Hà Nội: mua 127.800.000 đồng (giảm 1.400.000 đồng), bán 132.000.000 đồng (giảm 1.400.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 129.200.000 134.200.000 -4.000.000 -2.000.000 DOJI HN 129.200.000 134.200.000 -4.000.000 -2.000.000 DOJI SG 129.200.000 134.200.000 -4.000.000 -2.000.000 BTMH 130.200.000 134.200.000 -1.600.000 -1.600.000 BTMC VRTL 129.800.000 133.800.000 -2.000.000 -2.000.000 BTMC SJC 129.200.000 134.200.000 -2.600.000 -2.000.000 Phú Qúy SJC 129.200.000 134.200.000 -3.300.000 -2.000.000 PNJ TP.HCM 127.800.000 132.000.000 -1.400.000 -1.400.000 PNJ Hà Nội 127.800.000 132.000.000 -1.400.000 -1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị trong bảng là đồng; mức +/- được tính bằng giá hôm nay trừ giá hôm qua.