Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC tăng mạnh lên 147,2 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng miếng trong nước đồng loạt phục hồi trong phiên trưa 20/6/2026, với mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 500.000 đến 1,7 triệu đồng/lượng. Ngược lại, giá vàng thế giới giảm sâu về mốc 4.157 USD/ounce do áp lực từ đồng USD.

Cập nhật lúc 12h00 ngày 20/6/2026, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận đà phục hồi rõ rệt sau các phiên biến động. Giá bán ra phổ biến tại các doanh nghiệp lớn đã quay lại mốc 147,2 triệu đồng/lượng, phản ánh nhịp tăng mạnh từ 500.000 đồng đến 1,7 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 20/6/2026 và 30 ngày gần nhất

Bảng giá vàng miếng SJC và các thương hiệu lớn trưa 20/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng miếng được niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn tính đến thời điểm 12h00 trưa nay:

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) Biến động (nghìn đồng) SJC 144,2 147,2 +500 DOJI 144,2 147,2 +1.700 (mua) / +700 (bán) PNJ 144,2 147,2 +500 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,2 +500 (bán) Phú Quý 143,7 147,2 +500 (bán)

Phân tích diễn biến thị trường trong nước

Tại hệ thống DOJI, giá mua vào ghi nhận mức tăng đột biến 1,7 triệu đồng/lượng, lên mức 144,2 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tại đây cũng tăng 700.000 đồng/lượng, đạt 147,2 triệu đồng/lượng. Việc điều chỉnh mạnh chiều mua vào giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch mua - bán xuống còn 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC và PNJ cùng điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, các đơn vị như Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giữ nguyên giá mua vào ở mức 143,7 triệu đồng/lượng và chỉ tăng giá bán ra, khiến chênh lệch tại các đơn vị này nới rộng lên mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa khi một số dữ liệu từ Mi Hồng cho thấy mức giá bán ra thấp hơn, quanh ngưỡng 146,5 - 147,0 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn và trang sức duy trì ở mức cao

Vàng nhẫn 9999 trưa nay tiếp tục neo quanh vùng 147 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Vàng nhẫn SJC: Niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long (BTMC): Giao dịch tại 143,7 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Giao dịch tại 143,7 - 147,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn Hưng Thịnh Vượng (DOJI): Duy trì mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, mức giá dao động mạnh tùy theo hàm lượng vàng. Vàng 24K (999.9) hiện có giá bán phổ biến từ 14,6 đến 15,08 triệu đồng/chỉ (chưa bao gồm tiền công chế tác).

Thị trường thế giới chịu áp lực từ đồng USD và chính sách của Fed

Tính đến 12h00 ngày 20/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.157,7 USD/ounce, giảm mạnh 53,7 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/6/2026 ghi nhận giữ quanh mức 4.157,7 USD/ounce

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao. Theo chuyên gia Nikos Tzabouras từ Tradu.com, vàng có nguy cơ lùi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce nếu môi trường lãi suất không có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại, công cụ CME FedWatch cho thấy có tới 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 9.

Bên cạnh đó, Goldman Sachs cũng đã hạ dự báo giá vàng cuối năm từ mức 5.400 USD/ounce xuống còn 4.900 USD/ounce do những rủi ro ngắn hạn từ chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.