Giá vàng hôm nay 21/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 21/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 tăng trở lại từ 300 đến 600 nghìn lên khoảng 171,9–176,1 triệu. Giá vàng thế giới giảm xuống 4570,7 USD

Cập nhật lúc 6h hôm nay 21/3/2026, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết phổ biến trong khoảng 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng từ 600 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Thị trường vàng trong nước sáng 21/3 ghi nhận xu hướng tăng giá ở cả vàng miếng và vàng nhẫn tại hầu hết thương hiệu lớn. Mặt bằng giá vàng miếng SJC phổ biến đang đứng trong vùng 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, cho thấy giá bán ra tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao.

Tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH, giá vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 174,1–176,1 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá mua vào tăng 1,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 600 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp này vào khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy giá vàng miếng trong nước vẫn đi lên tại hầu hết hệ thống kinh doanh lớn, dù mức tăng giữa các thương hiệu có sự khác biệt nhất định. Biên chênh lệch mua – bán vẫn duy trì từ khoảng 2 đến 3 triệu đồng/lượng, phản ánh mặt bằng giá trong nước đang ở vùng cao.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá tăng từ 300 đến 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua, tùy từng thương hiệu. Mặt bằng giá phổ biến hiện dao động trong vùng 172,8–176,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 cùng được niêm yết ở mức 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở mức 173–176 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 19/3. Chênh lệch giá tiếp tục ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết ở mức 172,8–175,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn BTMC và vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức 173,1–176,1 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 19/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 21/3/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 4.570,7 USD/ounce, giảm 78 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank là 26.339 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

So với mức giá quy đổi này, vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 31 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất lớn, cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách đáng kể so với giá quốc tế.

Nhìn vào diễn biến sáng 21/3, có thể thấy giá vàng trong nước vẫn tăng tại hầu hết thương hiệu lớn, bất chấp việc giá vàng thế giới đã giảm so với hôm qua. Với vàng miếng SJC, mặt bằng giá hiện phổ biến từ 173,1 đến 176,1 triệu đồng/lượng; còn vàng nhẫn 9999 dao động từ 172,8 đến 176,1 triệu đồng/lượng.