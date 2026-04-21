Giá vàng hôm nay 21/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 21/04/2026 05:00

Giá vàng hôm nay 21/4/2026: Tiếp tục giảm, SJC bán ra 171,33 triệu (giảm 700.000 đồng), vàng nhẫn 9999 lùi về 170,9 - 171,3 triệu đồng, vàng thế giới xuống 4.799 USD/ounce

Giá vàng thế giới xuống 4.799 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h hôm nay 21/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4799 USD/ounce, giảm 30,4 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.358 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,51 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,82 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nữ trang 24K đồng loạt giảm. Cụ thể, tại SJC, vàng 24K giảm 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán, xuống còn 165,8 – 169,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng cả hai chiều, giao dịch ở mức 166 – 170 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 600.000 đồng/lượng, đưa giá về 165,4 – 169,4 triệu đồng/lượng.

Doji giảm sâu nhất với 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều, còn 164 – 168 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng 18K, SJC giảm 530.000 đồng/lượng xuống 118,23 – 127,13 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 450.000 đồng/lượng xuống 118,15 – 127,05 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 109 – 112,5 triệu đồng/lượng.

Căng thẳng Mỹ - Iran khiến giá dầu tăng khoảng 5%. Các kim loại quý khác cũng giảm: bạc mất 1,4% còn 79,68 USD/ounce, bạch kim giảm 1,7% xuống 2.068,29 USD/ounce, paladi giảm 0,9% còn 1.544,90 USD/ounce và cũng chạm đáy một tuần.

Giá vàng hôm nay 21/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Tại mốc 5h00 ngày 21/4/2026, vàng miếng SJC ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,33 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua giảm 200.000 đồng còn chiều bán giảm 700.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch mua - bán tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán. Khoảng cách mua - bán tại DOJI ổn định ở 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán. Chênh lệch hai chiều tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng/lượng.

PNJ công bố giá vàng miếng với 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán. Biên độ chênh lệch mua - bán tại PNJ duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng Phú Quý ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm ghi nhận 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với ngày 20/4. Khoảng cách giá mua - bán tại Phú Quý là 3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng giữ nguyên giá mua ở 169,5 triệu đồng/lượng và chỉ giảm 500.000 đồng chiều bán xuống 171 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Giá mua (đồng/lượng) Giá bán (đồng/lượng)
Vàng SJC168.300.000 ▼200K171.330.000 ▼700K
Vàng DOJI168.300.000 ▼200K171.300.000 ▼700K
Vàng Bảo Tín Minh Châu168.300.000 ▼200K171.300.000 ▼700K
Vàng PNJ168.300.000 ▼200K171.300.000 ▼700K
Vàng Phú Quý168.300.000 ▼200K171.300.000 ▼700K
Vàng Mi Hồng169.500.000171.000.000 ▼500K
Tại mốc 5h00 ngày 21/4/2026, giá vàng nhẫn 9999 ghi nhận sự phân hóa giữa các thương hiệu. DOJI giữ nhịp giảm nhẹ khi niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán tại DOJI duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm đồng thời 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, đưa vàng nhẫn 9999 về 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua - bán tại Bảo Tín Minh Châu giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn 9999 với 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm đồng pha 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán tại PNJ là 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán, đưa vàng nhẫn 9999 xuống 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách mua - bán tại Phú Quý cố định 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 tại SJC có mức giá thấp nhất thị trường hôm nay, niêm yết 167,8 triệu đồng/lượng mua vào và 170,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán. Biên độ mua - bán tại SJC ở mức 3,1 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Giá mua (đồng/lượng) Giá bán (đồng/lượng)
Vàng DOJI168.300.000 ▼200K171.300.000 ▼200K
Vàng Bảo Tín Minh Châu168.000.000 ▼500K171.000.000 ▼500K
Vàng PNJ168.000.000 ▼500K171.000.000 ▼500K
Vàng Phú Quý168.000.000 ▼500K171.000.000 ▼500K
Vàng SJC167.800.000 ▼200K170.900.000 ▼700K
