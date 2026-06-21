Thị trường Giá vàng hôm nay 21/6/2026: Vàng miếng SJC duy trì mức 147,2 triệu đồng/lượng Giá vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 11,3 triệu đồng so với đầu tháng 6. Đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất Fed khiến giá thế giới sụt giảm.

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch thứ 3 của tháng 6/2026 với trạng thái đi ngang sau chuỗi ngày biến động. Dù duy trì sự ổn định trong phiên cuối tuần, mặt bằng giá hiện tại đã sụt giảm sâu so với mức đỉnh ghi nhận vào đầu tháng.

Giá vàng miếng SJC duy trì ổn định quanh mốc 147 triệu đồng

Cập nhật giá vàng hôm nay 21/6/2026, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý tiếp tục niêm yết quanh ngưỡng 147,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với thời điểm ngày 1/6/2026, giá vàng miếng đã giảm khoảng 11,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ lớn cho những nhà đầu tư tham gia thị trường vào đầu tháng.

Tại Hà Nội và TP.HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mua vào (Triệu đồng/lượng) Bán ra (Triệu đồng/lượng) Biến động so với 1/6 SJC 144,2 147,2 -11,3 Tập đoàn DOJI 144,2 147,2 -11,3 PNJ 144,2 147,2 -11,3 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,2 -11,3 Phú Quý 143,7 147,2 -11,3 Mi Hồng 145,5 147,0 -10,8

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở chiều mua vào với mức giảm 11,8 triệu đồng/lượng so với đầu tháng. Trong khi đó, hệ thống Mi Hồng duy trì mức giá bán ra thấp nhất thị trường ở ngưỡng 147,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn và trang sức đi ngang ở vùng thấp

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 cũng không ghi nhận chênh lệch lớn trong phiên giao dịch hôm nay. Tại SJC, vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 143,7 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, mức giá dao động phổ biến từ 5,6 triệu đồng đến 14,6 triệu đồng mỗi chỉ tùy vào hàm lượng tuổi vàng. Cụ thể, vàng 24K (999.9) có giá bán ra khoảng 14,6 - 15,08 triệu đồng/chỉ; vàng 18K dao động quanh mức 10,48 - 10,71 triệu đồng/chỉ.

Thị trường thế giới chịu áp lực từ Fed và đồng USD

Tính đến sáng ngày 21/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.157,7 USD/ounce, giảm mạnh 53,7 USD so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá quốc tế khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/6/2026 ghi nhận giữ quanh mức 4.157,7 USD/ounce

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Theo CME FedWatch, có đến 70% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất trước tháng 9. Việc duy trì lãi suất ở mức cao (hiện tại từ 3,50% - 3,75%) khiến vàng - một tài sản không sinh lời - trở nên kém hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích tại Tradu.com, nhận định vàng có thể đối mặt với kịch bản lùi sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce nếu các điều kiện vĩ mô không cải thiện. Trong một động thái thận trọng, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm từ 5.400 USD/ounce xuống còn 4.900 USD/ounce, phản ánh cái nhìn kém lạc quan hơn trong ngắn hạn.