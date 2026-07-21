Thị trường Giá vàng hôm nay 21/7/2026: Nhiều thương hiệu thấp hơn đầu phiên trước 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/7/2026: Nhiều thương hiệu thấp hơn đầu phiên trước 1,5 triệu đồng/lượng

SJC giữ mức bán ra 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay đang ở mức 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trước đợt giảm trong phiên 20/7, bảng giá của doanh nghiệp lần lượt ở mức 144,5 triệu đồng và 147,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá hiện tại thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán đạt 3 triệu đồng/lượng.

DOJI thấp hơn đầu phiên trước 1,5 triệu đồng mỗi chiều

DOJI cũng đưa giá vàng miếng về vùng 143–146 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào đã rời mức 144,5 triệu đồng, còn giá bán không còn giữ mốc 147,5 triệu đồng/lượng.

PNJ giao dịch cùng vùng giá với SJC

Giá vàng tại PNJ sáng sớm nay được cập nhật ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn đầu phiên 20/7 khoảng 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

BTMH giảm về 143–146 triệu đồng/lượng

BTMH kết thúc phiên trước với mức giá 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Trước khi điều chỉnh, vàng miếng tại đây được giao dịch trong khoảng 144,5–147,5 triệu đồng/lượng.

BTMC giảm nhẹ chiều mua, hạ mạnh hơn chiều bán

BTMC đang mua vàng miếng với giá 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn phiên trước 200.000 đồng. Giá bán ra giảm 600.000 đồng, từ 147,5 triệu đồng xuống 146,9 triệu đồng/lượng.

Do mức điều chỉnh giữa hai chiều không đồng đều, khoảng cách mua – bán tại BTMC tăng lên 4,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là biên độ cao nhất trong nhóm doanh nghiệp được cập nhật.

Phú Quý mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng

Sau khi mất 1,5 triệu đồng/lượng, giá mua vàng miếng tại Phú Quý còn 142,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng giảm tương ứng và chốt ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng

Mi Hồng ghi nhận diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên trước khi giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm ngày 19/7. Giá vàng hôm nay 21/7/2026 tại đây đang ở mức 143–145 triệu đồng/lượng.

Giá bán của Mi Hồng thấp nhất nhóm khảo sát, còn chênh lệch mua – bán chỉ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 21/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,0 146,0 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 143,0 146,0 -1500 -1500 Mi Hồng 143,0 145,0 -2000 -2000 PNJ 143,0 146,0 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 142,4 146,9 -200 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,0 146,0 -1500 -1500 Phú Quý 142,5 146,0 -1500 -1500

Giá vàng nhẫn tròn 9999 hôm nay 21/7/2026: BTMC bán cao nhất, PNJ mua thấp nhất

Cập nhật lúc 5h00, giá vàng nhẫn tròn 9999 hôm nay 21/7/2026 tiếp tục được tính theo mức chốt của phiên giao dịch ngày 20/7. Bảo Tín Minh Châu dẫn đầu chiều bán với 146,4 triệu đồng/lượng, còn PNJ có giá mua thấp nhất là 141 triệu đồng/lượng.

SJC đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại đây là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật ở mức 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ giữa hai chiều là 3 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 1 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI hiện được thu mua ở mức 142 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đứng ở mức 146 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giao dịch lên 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch Vàng Rồng Thăng Long trong khoảng 142,4–146,4 triệu đồng/lượng. So với các doanh nghiệp còn lại, thương hiệu này có giá bán cao nhất.

Người mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu chịu mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý mua vàng nhẫn 9999 với giá 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. Mức giao dịch tại đây trùng với SJC ở cả hai chiều, còn khoảng cách mua – bán đạt 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn đang ở mức 141 triệu đồng/lượng chiều mua và 145 triệu đồng/lượng chiều bán. Đây là thương hiệu có giá thu mua thấp nhất, đồng thời giữ biên độ giao dịch 4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng mua vàng nhẫn với giá 143 triệu đồng/lượng, ngang Bảo Tín Mạnh Hải và cao nhất nhóm khảo sát. Chiều bán ra ở mức 145 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua – bán tại Mi Hồng chỉ là 2 triệu đồng/lượng, tạo mức biên độ thấp nhất trong bảng giá vàng hôm nay.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026: Duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 21/7/2026 lúc 5h00 đang được tham chiếu quanh mức 4.021 USD/ounce, tương ứng mức cập nhật cuối phiên trước. So với ngày liền trước, giá vàng quốc tế cao hơn 10,46 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 0,26%.

Vàng SJC cao hơn thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng

Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.288 đồng/USD, vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 127,4 triệu đồng/lượng. Mức tính toán này chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan.

Giá vàng miếng SJC hiện ở mức 143 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Nếu lấy giá bán làm mốc so sánh, vàng SJC đang cao hơn thị trường quốc tế khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng đi lên nhưng biên độ còn hẹp

Trong phiên giao dịch ngày 20/7, giá vàng thế giới chủ yếu giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Vàng giao ngay có lúc đạt 4.018,19 USD/ounce, còn hợp đồng vàng Mỹ tháng 8 tăng 0,1% lên 4.023 USD/ounce.

Kết thúc thời điểm cập nhật buổi chiều, giá giao ngay đạt 4.021 USD/ounce. Dù giữ được sắc tăng, thị trường chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để mở rộng đà đi lên.

Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng hơn 3%. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, qua đó khiến Mỹ duy trì chính sách lãi suất cao.

Thị trường đã nâng xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 từ 73% lên 82% sau thông điệp cứng rắn từ các quan chức Fed. Môi trường lãi suất cao tiếp tục là lực cản đối với vàng, dù vùng 4.000 USD/ounce vẫn tạo nền hỗ trợ cho giá.

Nguy cơ giảm sâu nếu mất mốc 3.886 USD/ounce

Chuyên gia OANDA cảnh báo giá vàng có thể đối mặt với áp lực bán mạnh hơn nếu giảm xuống dưới 3.886 USD/ounce. Trong kịch bản tiêu cực, giá kim loại quý có khả năng lùi về vùng 3.500 USD/ounce.

Trái với nhịp đi ngang của vàng, các kim loại quý khác đồng loạt tăng. Bạc lên 56,91 USD/ounce sau khi cộng 1,8%; bạch kim tăng 0,8% lên 1.603,99 USD/ounce; palladium đạt 1.263,14 USD/ounce, tăng 1,2%.