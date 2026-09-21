Giá vàng hôm nay 21/09/2026: SJC giảm về 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC ngày 21/09/2026 ghi nhận ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1.000.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

12:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

10:38: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 21/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, giá vàng của tất cả thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với phiên hôm qua. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường hiện chạm ngưỡng 147.600.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 21/09/2026

SJC : mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).

: mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0). DOJI HN và DOJI SG : mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).

: mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0). Bảo Tín Minh Châu (BTMH, BTMC VRTL, BTMC SJC) : mua vào 143.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).

: mua vào 143.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0). Phú Quý SJC : mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).

: mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.600.000 147.600.000 0 0 DOJI HN 144.600.000 147.600.000 0 0 DOJI SG 144.600.000 147.600.000 0 0 BTMH 143.600.000 147.600.000 0 0 BTMC VRTL 143.600.000 147.600.000 0 0 BTMC SJC 143.600.000 147.600.000 0 0 Phú Qúy SJC 144.600.000 147.600.000 0 0 PNJ TP.HCM 144.600.000 147.600.000 0 0 PNJ Hà Nội 144.600.000 147.600.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.