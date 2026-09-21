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Giá vàng hôm nay 21/09/2026: SJC về 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu

Vũ Sơn21/09/2026 15:08

Cập nhật giá vàng ngày 21/09/2026: Giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 143,60 triệu đồng/lượng mua vào và 146,60 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 15:08)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:08: Giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

13:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

12:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

10:38: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 21/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, giá vàng của tất cả thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với phiên hôm qua. Mức giá bán ra cao nhất trên thị trường hiện chạm ngưỡng 147.600.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng 21/09/2026

  • SJC: mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).
  • DOJI HN và DOJI SG: mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH, BTMC VRTL, BTMC SJC): mua vào 143.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).
  • Phú Quý SJC: mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).
  • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): mua vào 144.600.000 đồng/lượng (+0), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (+0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC144.600.000147.600.00000
DOJI HN144.600.000147.600.00000
DOJI SG144.600.000147.600.00000
BTMH143.600.000147.600.00000
BTMC VRTL143.600.000147.600.00000
BTMC SJC143.600.000147.600.00000
Phú Qúy SJC144.600.000147.600.00000
PNJ TP.HCM144.600.000147.600.00000
PNJ Hà Nội144.600.000147.600.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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