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Giá vàng hôm nay 21/10/2026: SJC 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ

Vũ Sơn21/10/2026 10:47

Giá vàng SJC ngày 21/10/2026 ghi nhận ở mức 139,30 - 142,30 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139,30 - 142,30 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 21/10/2026, thị trường vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên hôm qua. Mức giảm dao động phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại hầu hết doanh nghiệp lớn.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 21/10/2026

  • SJC: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).
  • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua (VNĐ)+/- Bán (VNĐ)
SJC139.300.000142.300.000-300.000-300.000
DOJI HN139.300.000142.300.000-300.000-300.000
DOJI SG139.300.000142.300.000-300.000-300.000
BTMH138.100.000142.100.000-500.000-500.000
BTMC VRTL138.100.000142.100.000-500.000-500.000
BTMC SJC138.100.000142.300.000-500.000-300.000
Phú Qúy SJC138.700.000142.300.000-300.000-300.000
PNJ TP.HCM138.200.000141.200.000-300.000-300.000
PNJ Hà Nội138.200.000141.200.000-300.000-300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 21/10/2026: SJC 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ
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