Giá vàng hôm nay 21/10/2026: SJC 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ Giá vàng SJC ngày 21/10/2026 ghi nhận ở mức 139,30 - 142,30 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139,30 - 142,30 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 21/10/2026, thị trường vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên hôm qua. Mức giảm dao động phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại hầu hết doanh nghiệp lớn.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng ngày 21/10/2026

SJC : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). DOJI (Hà Nội và TP.HCM) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).

: Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).

: Mua vào 138.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 142.100.000 đồng/lượng (-500.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 138.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 142.300.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 141.200.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua (VNĐ) +/- Bán (VNĐ) SJC 139.300.000 142.300.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 139.300.000 142.300.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 139.300.000 142.300.000 -300.000 -300.000 BTMH 138.100.000 142.100.000 -500.000 -500.000 BTMC VRTL 138.100.000 142.100.000 -500.000 -500.000 BTMC SJC 138.100.000 142.300.000 -500.000 -300.000 Phú Qúy SJC 138.700.000 142.300.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 138.200.000 141.200.000 -300.000 -300.000 PNJ Hà Nội 138.200.000 141.200.000 -300.000 -300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.