Giá vàng hôm nay 21/11/2026: SJC giảm còn 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; so với hôm qua, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua vào - bán ra ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: SJC không đổi so với lần cập nhật lúc 09:11; mua - bán ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:11 sáng ngày 21/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 6/9 dòng niêm yết điều chỉnh giảm. Giá vàng SJC, DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn cùng giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều, về mức mua vào 128.500.000 đồng và bán ra 133.500.000 đồng.

Trong khi đó, giá vàng PNJ tại TP.HCM và Hà Nội giảm 1.800.000 đồng ở chiều mua vào (xuống 126.000.000 đồng) và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra (xuống 131.500.000 đồng). Ba dòng của Bảo Tín gồm BTMH, BTMC VRTL và BTMC SJC đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11 sáng

SJC : mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).

: mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000). DOJI HN : mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).

: mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000). DOJI SG : mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).

: mua 128.500.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000). Phú Quý SJC : mua 128.000.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000).

: mua 128.000.000 đồng (-700.000), bán 133.500.000 đồng (-700.000). PNJ TP.HCM : mua 126.000.000 đồng (-1.800.000), bán 131.500.000 đồng (-500.000).

: mua 126.000.000 đồng (-1.800.000), bán 131.500.000 đồng (-500.000). PNJ Hà Nội : mua 126.000.000 đồng (-1.800.000), bán 131.500.000 đồng (-500.000).

: mua 126.000.000 đồng (-1.800.000), bán 131.500.000 đồng (-500.000). BTMH : mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 133.300.000 đồng (đi ngang).

: mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 133.300.000 đồng (đi ngang). BTMC VRTL : mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 133.300.000 đồng (đi ngang).

: mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 133.300.000 đồng (đi ngang). BTMC SJC: mua 128.300.000 đồng (đi ngang), bán 134.200.000 đồng (đi ngang).

Biến động lớn nhất so với hôm qua

Chiều mua vào: PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 1.800.000 đồng, mức chênh lệch lớn nhất trong bảng.

Chiều bán ra: SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Quý SJC cùng giảm 700.000 đồng; PNJ giảm 500.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 128.500.000 133.500.000 -700.000 -700.000 DOJI HN 128.500.000 133.500.000 -700.000 -700.000 DOJI SG 128.500.000 133.500.000 -700.000 -700.000 BTMH 128.300.000 133.300.000 0 0 BTMC VRTL 128.300.000 133.300.000 0 0 BTMC SJC 128.300.000 134.200.000 0 0 Phú Quý SJC 128.000.000 133.500.000 -700.000 -700.000 PNJ TP.HCM 126.000.000 131.500.000 -1.800.000 -500.000 PNJ Hà Nội 126.000.000 131.500.000 -1.800.000 -500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.