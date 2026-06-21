Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng miếng giảm 11,3 triệu đồng mỗi lượng sau 3 tuần Giá vàng miếng SJC trưa ngày 21/06/2026 lùi sâu về vùng 147,2 triệu đồng/lượng, mất hơn 11 triệu đồng so với đầu tháng. Cùng lúc, giá vàng thế giới chốt tuần tại 4.157,7 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước trưa ngày 21/06/2026 chứng kiến đà điều chỉnh mạnh đối với mặt hàng vàng miếng. Sau ba tuần giao dịch kể từ đầu tháng 6, giá vàng miếng tại hầu hết các thương hiệu lớn đã giảm hơn 11 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, phản ánh sự hạ nhiệt đáng kể của kim loại quý này.

Giá vàng miếng giảm sâu so với mốc đầu tháng 6

Cập nhật lúc 10h00, giá bán ra tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, DOJI, PNJ đồng loạt neo quanh ngưỡng 147,2 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh 158,5 triệu đồng/lượng ghi nhận vào ngày 01/06/2026, giá vàng miếng hiện đã giảm khoảng 11,3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, Tập đoàn DOJI và PNJ cũng duy trì mặt bằng giá này tại các khu vực Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 21/6/2026 và 30 ngày gần nhất

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) ghi nhận mức giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, hiện chỉ còn 143,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,8 triệu đồng so với đầu tháng. Tại hệ thống Mi Hồng, giá mua vào giữ ở mức cao hơn mặt bằng chung, đạt 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra thấp hơn nhẹ ở mức 147,0 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng miếng tại các hệ thống lớn trưa 21/06/2026

Thương hiệu Mua vào (Triệu đồng) Bán ra (Triệu đồng) Biến động so với 01/06 SJC 144,2 147,2 -11,3 DOJI 144,2 147,2 -11,3 PNJ 144,2 147,2 -11,3 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,2 -11,3 Mi Hồng 145,5 147,0 -10,8

Vàng nhẫn duy trì quanh mốc 147 triệu đồng/lượng

Trái ngược với đà giảm mạnh của vàng miếng, vàng nhẫn 9999 vẫn giữ được mặt bằng giá khá cao sau tuần giao dịch thứ ba của tháng 6. Tại SJC, nhẫn trơn được niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Các sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải và nhẫn Hưng Thịnh Vượng của DOJI cũng chốt giá bán ra ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, mức giá hiện dao động rộng từ 9,5 triệu đến 14,5 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào hàm lượng vàng (18K hoặc 24K) và phí chế tác. Cụ thể, vàng nữ trang 24K (999) đang được giao dịch quanh mức 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 14,5 triệu đồng/chỉ (bán ra).

Thị trường thế giới chịu áp lực từ đồng USD và chính sách của Fed

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên cuối tuần tại mức 4.157,7 USD/ounce, giảm mạnh 53,7 USD so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới chốt cuối tuần ở mức 4.157,7 USD/ounce

Nguyên nhân chính khiến kim loại quý thế giới đi xuống đến từ việc đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích tại Tradu.com, nhận định vàng có nguy cơ lùi về dưới mốc 4.000 USD/ounce nếu áp lực từ lãi suất tiếp tục kéo dài. Hiện tại, khoảng 70% giới giao dịch đặt cược vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 9.

Trong bối cảnh này, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm từ 5.400 USD/ounce xuống còn 4.900 USD/ounce. Các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium cũng đồng loạt ghi nhận các phiên giảm điểm từ 1,1% đến 1,9% trong phiên cuối tuần.