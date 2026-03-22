Giá vàng hôm nay 22/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 22/3/2026: Vàng miếng SJC đồng loạt lao dốc 5,1 triệu đồng/lượng

Theo cập nhật lúc 6h00 ngày 22/3/2026, giá vàng miếng SJC tại toàn bộ các doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra, đưa mặt bằng giá về vùng 168–171 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống SJC, giá vàng miếng hôm nay 22/3/2026 niêm yết 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch mua – bán giữ ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung khi điều chỉnh bảng giá xuống 5,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Mức niêm yết hiện tại: mua vào 168 triệu – bán ra 171 triệu đồng/lượng, biên độ mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng miếng SJC tại PNJ hôm nay 22/3 chứng kiến mỗi lượng vàng rẻ hơn 5,1 triệu đồng so với ngày hôm qua, với giá hiện tại là 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch vẫn là 3 triệu đồng/lượng.

So với hôm qua, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đã giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt về mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Biên mua – bán không thay đổi, giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay 22/3/2026 tại Bảo Tín Minh Châu: mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ổn định 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức giảm 5,1 triệu đồng/lượng, đưa giá về mua vào 168 triệu – bán ra 171 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán giữ nguyên 3 triệu đồng/lượng, đồng nhất với xu hướng chung trên thị trường giá vàng hôm nay 22/3/2026.

Riêng Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết 169 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Điểm khác biệt là chênh lệch mua – bán tại Mi Hồng chỉ còn 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 3 triệu của các đơn vị còn lại.

Giá vàng nhẫn hôm nay 22/3/2026: Nhiều loại giảm 4–5,1 triệu đồng/lượng

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay 22/3/2026 cũng ghi nhận đợt giảm tại tất cả các thương hiệu, với biên độ điều chỉnh từ 4 đến 5,1 triệu đồng/lượng tùy từng sản phẩm.

DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 21/3. Chênh lệch mua – bán giữ nguyên 3 triệu đồng/lượng.

So với ngày 21/3, mỗi lượng vàng nhẫn tròn 9999 Phú Quý đã mất đi 5,1 triệu đồng ở cả chiều mua lẫn bán, với giá hiện tại là 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua – bán duy trì ổn định 3 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm vàng nhẫn, PNJ ghi nhận mức giảm 5 triệu đồng/lượng so với ngày 21/3, đưa giá về mua vào 168 triệu và bán ra 171 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ hôm nay 22/3/2026: mức niêm yết 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Khoảng cách mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu neo ở mức 169,1 triệu đồng/lượng mua vào và 172,1 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn mặt bằng chung khoảng 1 triệu đồng. Mức giảm so với ngày 19/3 là 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, thấp hơn đa số thương hiệu còn lại. Chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự BTMC, sản phẩm vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch ở mức 169,1 triệu đồng/lượng mua vào và 172,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng so với ngày 21/3, mức điều chỉnh thấp nhất trong nhóm vàng nhẫn hôm nay. Chênh lệch mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 22/3/2026: Kitco ghi nhận 4.490,2 USD/ounce, thấp hơn SJC 28,41 triệu đồng

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay vào lúc 6h00 ngày 22/3/2026 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.490,2 USD/ounce, giảm 158,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.339 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 142,59 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước hôm nay 22/3/2026 (mua vào 168 triệu – bán ra 171 triệu đồng/lượng), giá vàng quốc tế đang thấp hơn giá trong nước khoảng 28,41 triệu đồng/lượng.