Giá vàng hôm nay 22/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất

Giá vàng hôm nay 22/5/2026 tăng mạnh trở lại sau chuỗi ngày giảm, mức tăng cao nhất lên tới 900.000 đồng/lượng tại Doji và Phú Quý. Giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng thế giới ngược chiều, giảm 35,70 USD xuống 4.507,40 USD/ounce.

Bảng giá vàng miếng SJC sáng 22/5/2026

Giá vàng hôm nay tại các thương hiệu lớn trong nước có sự đồng thuận về mức niêm yết nhưng khác biệt về biên độ tăng so với hôm qua. Mức giá phổ biến 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng được áp dụng rộng rãi, song chênh lệch về mức điều chỉnh giữa các thương hiệu cho thấy sức ép cầu khác nhau ở từng đơn vị kinh doanh.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC lúc 4h00 hôm nay 22/5 niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng/lượng mua vào và 162,4 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều mua và bán đều tăng 400 nghìn đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Mức chênh lệch mua - bán tại SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá mua vào tăng 400 nghìn đồng/lượng, giá bán ra tăng 400 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji là một trong những đơn vị điều chỉnh tăng mạnh nhất phiên này. Giá vàng miếng SJC tại Doji ở cả Hà Nội và TP.HCM cùng giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua bán tại Doji giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Cả hai chiều giao dịch đều tăng 400 nghìn đồng/lượng so với hôm qua, đưa chênh lệch mua - bán lên 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là thương hiệu khác có mức điều chỉnh mạnh. Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán tại Phú Quý ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Vàng bạc đá quý Asean, giá vàng miếng SJC Hà Nội niêm yết ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có cách niêm yết riêng biệt. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giao dịch quanh mức 160 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng chỉ 400 nghìn đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với các thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn 9999 đồng pha tăng mạnh

Giá vàng nhẫn 9999 của SJC giao dịch quanh mức 158,9 - 161,9 triệu đồng/lượng. Cả chiều mua vào và bán ra đều tăng 900 nghìn đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán tại Doji là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K tăng đồng loạt 500.000 - 1 triệu đồng/lượng

Phân khúc vàng nữ trang 24K cũng ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh, đồng pha với diễn biến của vàng miếng và vàng nhẫn. Theo khảo sát, Công ty SJC, Tập đoàn Doji và hệ thống Bảo Tín Minh Châu cùng điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng đối với vàng nữ trang 24K.

Sau điều chỉnh, giá vàng 24K tại SJC niêm yết ở mức 157,5 - 161 triệu đồng/lượng; Doji giao dịch quanh mức 157,5 - 161,5 triệu đồng/lượng; còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 158 - 162 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Hiện vàng nữ trang 24K tại Phú Quý giao dịch quanh mức 158 - 162 triệu đồng/lượng, còn PNJ niêm yết ở mức 157,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Phân khúc vàng nữ trang 18K cho diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu lớn. Tại Công ty SJC, giá vàng 18K tăng 750.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch quanh mức 112,01 - 120,91 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ tăng thêm 380.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch, đưa giá vàng 18K lên 111,85 - 120,75 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, hệ thống Mi Hồng giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước, hiện niêm yết vàng 18K ở mức 103,5 - 107 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 22/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 22/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 159,4 162,4 +400 +400 Tập đoàn DOJI 159,4 162,4 +900 +900 PNJ 159,4 162,4 +400 +400 Phú Quý 159,4 162,4 +900 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 159,4 162,4 +400 +400 Bảo Tín Minh Châu 159,4 162,4 +400 +400 Mi Hồng 160 161,5 +500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 22/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 159,400 ▲900K 162,400 ▲900K Vàng 24K DOJI 156,900 ▲900K 160,900 ▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 22/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng Kim Bảo 999.9 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 157,000 161,000 Vàng nữ trang 999 PNJ 156,840 160,840 Vàng nữ trang 9920 PNJ 153,510 159,710 Vàng nữ trang 99 PNJ 153,190 159,390 Vàng 916 (22K) 141,280 147,480 Vàng 750 (18K) 111,850 120,750 Vàng 680 (16.3K) 100,580 109,480 Vàng 650 (15.6K) 95,750 104,650 Vàng 610 (14.6K) 89,310 98,210 Vàng 585 (14K) 85,290 94,190 Vàng 416 (10K) 58,080 66,980 Vàng 375 (9K) 51,480 60,380 Vàng 333 (8K) 44,710 53,610

3. BTMC - Cập nhật: 22/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Nhẫn tròn trơn BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Bản vị vàng BTMC 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 157,400 ▲400K 161,400 ▲400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 157,200 ▲400K 161,200 ▲400K

4. SJC - Cập nhật: 22/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159,400 ▲400K 162,400 ▲400K Vàng SJC 5 chỉ 159,400 ▲400K 162,420 ▲400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159,400 ▲400K 162,430 ▲400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 158,900 ▲900K 161,900 ▲900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 158,900 ▲900K 162,000 ▲900K Nữ trang 99,99% 156,900 ▲900K 160,400 ▲900K Nữ trang 99% 152,312 ▲902K 158,812 ▲902K Nữ trang 75% 111,562 ▲692K 120,462 ▲592K Nữ trang 68% 100,333 ▲623K 109,233 ▲623K Nữ trang 61% 89,104 ▲554K 98,004 ▲554K Nữ trang 58,3% 84,773 ▲533K 93,673 ▲533K Nữ trang 41,7% 58,143 ▲463K 67,043 ▲363K

Giá vàng thế giới giảm 0,79% vì áp lực giá dầu và lãi suất Mỹ

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h00 ngày 22/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.507,4 USD/ounce. So với hôm qua, giá vàng thế giới giảm 35,7 USD/ounce, tương đương 0,79%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.391 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,42 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khoảng 1% trong phiên thứ Năm khi giá dầu leo thang làm dấy lên lo ngại lạm phát, đẩy kỳ vọng tăng lãi suất tại Mỹ lên cao, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tăng giá.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 của Mỹ mất 0,7%, còn 4.502,90 USD/ounce. Trước đó vào phiên thứ Tư, vàng đã tăng hơn 1% trong giờ giao dịch Mỹ sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/3.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng đi xuống là giá dầu tăng hơn 2% sau khi Reuters đưa tin Lãnh tụ Tối cao Iran đã ra chỉ thị không chuyển uranium gần cấp độ vũ khí ra nước ngoài.

Theo chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS, vấn đề cốt lõi vẫn là cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, sự bất định về khả năng đạt thỏa thuận đang khiến giá dầu gây áp lực ngày càng lớn lên giá vàng. Chỉ thị của Ayatollah Mojtaba Khamenei có thể làm gia tăng bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và làm phức tạp các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến của Mỹ - Israel tại Iran.

Kim loại quý này đã giảm hơn 15% kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2, gây gián đoạn giao thông hàng hải qua Eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng tăng và làm dấy lên lo ngại lạm phát.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh đắt hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục leo thang, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng vốn không sinh lãi.

Chuyên gia Staunovo bổ sung rằng giá dầu tăng đẩy lạm phát lên cao đang gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lãi suất, vì vậy đây vẫn là rào cản đối với giá vàng trong ngắn hạn. Dù được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, vàng lại gặp khó trong giai đoạn lãi suất ở mức cao.

Các nhà giao dịch hiện định giá 58% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong năm nay, cao hơn mức 48% của một ngày trước đó, theo công cụ FedWatch của CME.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 74,98 USD/ounce, bạch kim mất 1,4% còn 1.923,27 USD/ounce và palladium giảm 1,3% xuống 1.352,38 USD/ounce.