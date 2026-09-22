Thị trường Giá vàng hôm nay 22/9/2026 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC, BTMH và Mi Hồng Giá vàng hôm nay 22/9/2026 ghi nhận giá bán vàng miếng phổ biến 146,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu phiên trước khoảng 1 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu.

Giá vàng hôm nay 22/9/2026: Mặt bằng mới sau cú giảm đầu tuần, Mi Hồng bán 145,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 22/9/2026 lúc 5h00 chưa ghi nhận thay đổi mới so với cuối chiều 21/9. Sau phiên đầu tuần đi xuống, giá vàng miếng hiện phổ biến quanh 142,6 - 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 - 146,6 triệu đồng/lượng bán ra tùy thương hiệu.

Ở SJC, vàng miếng hiện được thu mua với giá 143,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 146,6 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, SJC đã hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở PNJ Hà Nội, mức niêm yết sáng sớm 22/9 là 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với thời điểm đầu phiên 21/9, giá hiện thấp hơn 1 triệu đồng/lượng.

Ở DOJI, vàng miếng đang giao dịch tại 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Giá hiện tại phản ánh nhịp giảm 1 triệu đồng/lượng đã diễn ra trong phiên trước.

Ở Phú Quý, giá mua vào cũng đứng ở 143,6 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra ở 146,6 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều thấp hơn đầu phiên 21/9 khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Ở Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 22/9/2026 đang được ghi nhận ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên trước, thương hiệu này cũng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng.

Ở Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng hiện được mua vào ở mức 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, mức giá ở cả hai chiều đã thấp hơn 1 triệu đồng/lượng.

Ở Mi Hồng, vàng miếng sáng nay có giá 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá sau khi thương hiệu này giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong ngày 21/9.

Giá vàng hôm nay

Ngày 22/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,6 146,6

-1000 -1000 Tập đoàn DOJI

143,6 146,6

-1000 -1000 Mi Hồng

143,7 145,2

-900 -900 PNJ

143,6 146,6

-1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu

142,6 146,6

-1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 143,6 146,6

-1000 -1000 Phú Quý 143,6 146,6

-1000 -1000

1. SJC - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.100.000

▼ 1.000.000 146.100.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.620.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.630.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.100.000

▼ 1.000.000 146.200.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 140.600.000

▼ 1.000.000 145.100.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 136.663.000

▼ 990.000 143.663.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 99.186.000

▼ 750.000 108.986.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 89.028.000

▼ 680.000 98.828.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.870.000

▼ 610.000 88.670.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.952.000

▼ 583.000 84.752.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.863.000

▼ 417.000 60.663.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000

2. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.600.000

▼ 1.000.000 145.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.400.000

▼ 1.000.000 145.400.000

▼ 1.000.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 139.500.000

▼ 500.000 0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 136.300.000

▼ 500.000 0

3. PNJ - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 TPHCM SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Miền Tây SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ SJC 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 140.600.000

▼ 900.000 145.600.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 140.450.000

▼ 900.000 145.450.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.940.000

▼ 900.000 144.140.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 127.170.000

▼ 820.000 133.370.000

▼ 820.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 99.300.000

▼ 680.000 109.200.000

▼ 680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 89.110.000

▼ 610.000 99.010.000

▼ 610.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.740.000

▼ 590.000 94.640.000

▼ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.920.000

▼ 550.000 88.820.000

▼ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 75.280.000

▼ 520.000 85.180.000

▼ 520.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.670.000

▼ 370.000 60.570.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.700.000

▼ 340.000 54.600.000

▼ 340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.580.000

▼ 300.000 48.480.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143.600.000

▼ 1.000.000 146.600.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 138.240.000

▼ 890.000 144.440.000

▼ 890.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 136.000.000

▼ 250.000 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 133.390.000

▼ 250.000 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 144.000.000

▼ 500.000 147.000.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 999 140.900.000

▼ 500.000 145.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 139.590.000

▼ 495.000 144.540.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 138.180.000

▼ 490.000 143.080.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.000.000

▼ 500.000 0

5. DOJI - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 143.100.000

▼ 900.000 147.100.000

▼ 900.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 143.100.000

▼ 900.000 147.100.000

▼ 900.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 141.700.000

▼ 300.000 145.700.000

▼ 300.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 141.200.000

▼ 300.000 145.200.000

▼ 300.000 Hà Nội Nữ trang 99 139.300.000

▼ 300.000 144.000.000

▼ 300.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.700.000

▼ 900.000 145.200.000

▼ 900.000 Vàng 99,9% 143.700.000

▼ 900.000 145.200.000

▼ 900.000 Vàng 9T85 (98,5%) 132.700.000

▼ 500.000 134.700.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 131.900.000

▼ 500.000 133.900.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 128.000.000

▼ 500.000 0 Vàng V75 (75,0%) 97.000.000

▼ 500.000 100.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 85.500.000

▼ 500.000 88.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 82.500.000

▼ 500.000 85.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 76.500.000

▼ 500.000 79.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 50.000.000

▼ 500.000 53.000.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.500.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 500.000 Nhẫn 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 990 133.000.000 137.000.000 Vàng 18K (750) 99.000.000 104.500.000 Vàng trắng Au750 99.000.000 104.500.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 22/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 144.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 143.100.000

▼ 500.000 147.100.000

▼ 500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.310.000

▼ 50.000 14.710.000

▼ 50.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 142.100.000

▼ 500.000 0 Vàng trang sức 24K (999.9) 141.100.000

▼ 500.000 146.100.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 141.000.000

▼ 500.000 146.000.000

▼ 500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.800.000 0 Vàng nguyên liệu 99.9 136.300.000 0

Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua nhẫn 9999 ở mức 141,6 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra, thuộc nhóm có giá bán cao trong bảng cập nhật.

Phú Quý đang giao dịch nhẫn tròn 9999 ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

PNJ đưa giá vàng nhẫn về mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC niêm yết nhẫn 9999 ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Đồng USD lên giá, vàng thế giới lùi về 4.361 USD/ounce

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất ngày càng gia tăng. Thị trường cũng chịu tác động từ những tín hiệu thắt chặt tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương lớn.

Giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống 4.361,96 USD/ounce. Cùng thời điểm, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm mạnh hơn 0,6%, còn 4.400 USD/ounce.

Đồng USD tiếp tục tăng so với nhóm tiền tệ chủ chốt sau khi ghi nhận mức tăng hơn 1% trong tuần trước. Diễn biến này xuất hiện sau quyết định nâng lãi suất của Fed và khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua bên ngoài nước Mỹ.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff, tâm lý trên thị trường vàng vẫn bị chi phối bởi khả năng chính sách tiền tệ Mỹ duy trì trạng thái thắt chặt. Chỉ số USD từng chạm mức cao nhất hơn hai tháng vào cuối tuần trước, qua đó tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý.

Khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa cũng đang được thị trường đánh giá ở mức cao. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy xác suất một đợt nâng lãi suất vào tháng 12 hiện vào khoảng 88%.

Vàng thường được sử dụng như một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lại phải cạnh tranh với trái phiếu và các tài sản sinh lợi khác khi mặt bằng lãi suất tăng cao.

Áp lực lạm phát còn được thúc đẩy bởi đà tăng của giá năng lượng kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bắt đầu. Bối cảnh này khiến nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới nghiêng về chính sách tiền tệ hạn chế hơn, đồng thời gây sức ép lên vàng.

So với đỉnh trong phiên ngày 27/2, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 17%. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cũng cảnh báo lạm phát đang ở mức cao trên nhiều lĩnh vực của kinh tế Mỹ.

Dù triển vọng ngắn hạn còn chịu sức ép, TD Securities cho rằng mức giảm của kim loại quý có thể được giới hạn. Các nhịp điều chỉnh cũng có khả năng được một bộ phận nhà đầu tư xem là cơ hội để gia tăng vị thế vàng.

Trong phiên, bạc tăng 0,4% lên 66,52 USD/ounce, bạch kim tăng 1,5% lên 1.826,63 USD/ounce và palladium tăng 1,8% lên 1.325,52 USD/ounce.