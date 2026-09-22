Về Báo Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay 22/09/2026: SJC về mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng

Vũ Sơn22/09/2026 15:09

Giá vàng SJC ngày 22/09/2026 niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:09)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

13:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.100.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

12:09: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, xuống mức 143,10 - 146,10 triệu đồng/lượng.

10:39: SJC giữ nguyên giá 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, không đổi cả hai chiều.

Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 22/09/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tại các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Hiện tại, toàn bộ các đơn vị khảo sát đều niêm yết mức giá bán ra đồng nhất ở ngưỡng 146.600.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 142.600.000 đồng/lượng đến 143.600.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:11

  • SJC: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH, BTMC VRTL, BTMC SJC): Mua vào 142.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC143.600.000146.600.00000
DOJI HN143.600.000146.600.00000
DOJI SG143.600.000146.600.00000
BTMH142.600.000146.600.00000
BTMC VRTL142.600.000146.600.00000
BTMC SJC142.600.000146.600.00000
Phú Qúy SJC143.600.000146.600.00000
PNJ TP.HCM143.600.000146.600.00000
PNJ Hà Nội143.600.000146.600.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Giá vàng hôm nay 22/09/2026: SJC về mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO