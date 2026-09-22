Giá vàng hôm nay 22/09/2026: SJC về mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng
Giá vàng SJC ngày 22/09/2026 niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:09)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.
13:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.100.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.
12:09: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, xuống mức 143,10 - 146,10 triệu đồng/lượng.
10:39: SJC giữ nguyên giá 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, không đổi cả hai chiều.
Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 22/09/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tại các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Hiện tại, toàn bộ các đơn vị khảo sát đều niêm yết mức giá bán ra đồng nhất ở ngưỡng 146.600.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 142.600.000 đồng/lượng đến 143.600.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:11
- SJC: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- DOJI (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH, BTMC VRTL, BTMC SJC): Mua vào 142.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
- PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 143.600.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 146.600.000 đồng/lượng (0 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (đồng)
|Bán hôm nay (đồng)
|+/- Mua (đồng)
|+/- Bán (đồng)
|SJC
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|DOJI HN
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|DOJI SG
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|BTMH
|142.600.000
|146.600.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|142.600.000
|146.600.000
|0
|0
|BTMC SJC
|142.600.000
|146.600.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|143.600.000
|146.600.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.