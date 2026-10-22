Giá vàng hôm nay 22/10/2026: SJC 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng ngày 22/10/2026 lúc 10:47: SJC niêm yết mua vào 139,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với lần cập nhật trước đó. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:19 sáng ngày 22/10/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua duy trì trạng thái ổn định và không ghi nhận biến động mới tại các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn lớn.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, các thương hiệu lớn như SJC và DOJI tiếp tục neo giá bán ra ở mức 142.300.000 đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước. Giá mua vào cao nhất trên thị trường hiện thuộc về SJC và DOJI với mức 139.300.000 đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : Mua vào 139.300.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0)

: Mua vào 139.300.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0) DOJI HN : Mua vào 139.300.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0)

: Mua vào 139.300.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0) DOJI SG : Mua vào 139.300.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0)

: Mua vào 139.300.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0) BTMH : Mua vào 138.100.000 đồng (0), bán ra 142.100.000 đồng (0)

: Mua vào 138.100.000 đồng (0), bán ra 142.100.000 đồng (0) BTMC VRTL : Mua vào 138.100.000 đồng (0), bán ra 142.100.000 đồng (0)

: Mua vào 138.100.000 đồng (0), bán ra 142.100.000 đồng (0) BTMC SJC : Mua vào 138.100.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0)

: Mua vào 138.100.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0) Phú Qúy SJC : Mua vào 138.700.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0)

: Mua vào 138.700.000 đồng (0), bán ra 142.300.000 đồng (0) PNJ TP.HCM : Mua vào 138.400.000 đồng (0), bán ra 141.400.000 đồng (0)

: Mua vào 138.400.000 đồng (0), bán ra 141.400.000 đồng (0) PNJ Hà Nội: Mua vào 138.400.000 đồng (0), bán ra 141.400.000 đồng (0)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 139.300.000 142.300.000 0 0 DOJI HN 139.300.000 142.300.000 0 0 DOJI SG 139.300.000 142.300.000 0 0 BTMH 138.100.000 142.100.000 0 0 BTMC VRTL 138.100.000 142.100.000 0 0 BTMC SJC 138.100.000 142.300.000 0 0 Phú Qúy SJC 138.700.000 142.300.000 0 0 PNJ TP.HCM 138.400.000 141.400.000 0 0 PNJ Hà Nội 138.400.000 141.400.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.