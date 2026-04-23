Thị trường Giá vàng hôm nay 23/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 23/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm 600.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 9,4 USD lên 4.728,5 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng 33,5 USD lên 4.752,6 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay cập nhật lúc 5h00 ngày 23/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.728,5 USD/ounce, tăng nhẹ 9,4 USD so với hôm qua (+0,20%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 150,24 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,8 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia Bart Melek, vàng đang được hưởng lợi từ hy vọng rằng căng thẳng tại eo biển Hormuz sẽ được giải quyết sau tuyên bố của Tổng thống Trump, dù tình hình vẫn rất bấp bênh.

Thực tế, Iran đã bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định tiếp tục phong tỏa Iran, và chưa có dấu hiệu nối lại đàm phán hòa bình. Cùng lúc, thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon cũng chịu áp lực khi có ít nhất ba người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Không chỉ vàng mà các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng giá. Giá bạc giao ngay tăng 1,5% lên 77,84 USD mỗi ounce, bạch kim tăng 1,4% lên 2.064,95 USD, và palladium tăng 1% lên mức 1.548,34 USD.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 23/4/2026: SJC lùi về 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC hôm nay đồng loạt giảm 600.000 đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC niêm yết ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 167,5 - 170 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng. Công ty PNJ áp dụng biểu giá tương tự 167,5 - 170 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167 - 170 triệu đồng/lượng, chênh lệch lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Điểm sáng là Mi Hồng với mức giảm nhẹ hơn 500.000 đồng/lượng, đưa giá về 168,3 - 169,8 triệu đồng/lượng và giữ chênh lệch mua - bán hẹp nhất thị trường chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 23/4/2026: Giảm phổ biến 600.000 đồng/lượng

Cùng thời điểm 5h00, giá vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh giảm theo vàng miếng, phổ biến 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 9999 mức 167–170 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

DOJI và Phú Quý cùng đưa giá vàng nhẫn 9999 về mức 167–170 triệu đồng/lượng, biên độ giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm trước, với chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn 166,7–169,7 triệu đồng/lượng, mức giảm 700.000 đồng/lượng, là một trong những thương hiệu giảm mạnh nhất trong chiều nay.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 23/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 167,5 170 -600 -600 Tập đoàn DOJI 167,5 170 -600 -600 PNJ 167,5 170 -600 -600 Phú Quý 167,5 170 -600 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 167,5 170 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 167 170 -600 -600 Mi Hồng 168,3 169,8 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 23/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng 24K DOJI 163,900 ▼600K 167,900 ▼600K

2. PNJ - Cập nhật: 23/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng Kim Bảo 999.9 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 166,700 ▼700K 169,700 ▼700K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 164,000 ▼900K 168,000 ▼900K Vàng nữ trang 999 PNJ 163,830 ▼900K 167,830 ▼900K Vàng nữ trang 9920 PNJ 160,460 ▼890K 166,660 ▼890K Vàng nữ trang 99 PNJ 160,120 ▼890K 166,320 ▼890K Vàng 916 (22K) 147,690 ▼820K 153,890 ▼820K Vàng 750 (18K) 117,100 ▼680K 126,000 ▼680K Vàng 680 (16.3K) 105,340 ▼610K 114,240 ▼610K Vàng 650 (15.6K) 100,300 ▼590K 109,200 ▼590K Vàng 610 (14.6K) 93,580 ▼550K 102,480 ▼550K Vàng 585 (14K) 89,380 ▼530K 98,280 ▼530K Vàng 416 (10K) 60,990 ▼370K 69,890 ▼370K Vàng 375 (9K) 54,100 ▼340K 63,000 ▼340K Vàng 333 (8K) 47,040 ▼300K 55,940 ▼300K

3. BTMC - Cập nhật: 23/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 167,500 ▼600K 170,000 ▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Bản vị vàng BTMC 167,000 ▼600K 170,000 ▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 165,000 ▼600K 169,000 ▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 164,800 ▼600K 168,800 ▼600K