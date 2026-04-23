Giá vàng hôm nay 23/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 23/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm 600.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 9,4 USD lên 4.728,5 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng 33,5 USD lên 4.752,6 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay cập nhật lúc 5h00 ngày 23/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.728,5 USD/ounce, tăng nhẹ 9,4 USD so với hôm qua (+0,20%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 150,24 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,8 triệu đồng/lượng.
Theo chuyên gia Bart Melek, vàng đang được hưởng lợi từ hy vọng rằng căng thẳng tại eo biển Hormuz sẽ được giải quyết sau tuyên bố của Tổng thống Trump, dù tình hình vẫn rất bấp bênh.
Thực tế, Iran đã bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định tiếp tục phong tỏa Iran, và chưa có dấu hiệu nối lại đàm phán hòa bình. Cùng lúc, thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon cũng chịu áp lực khi có ít nhất ba người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Không chỉ vàng mà các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng giá. Giá bạc giao ngay tăng 1,5% lên 77,84 USD mỗi ounce, bạch kim tăng 1,4% lên 2.064,95 USD, và palladium tăng 1% lên mức 1.548,34 USD.
Giá vàng miếng SJC hôm nay 23/4/2026: SJC lùi về 170 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC hôm nay đồng loạt giảm 600.000 đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu.
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC niêm yết ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 167,5 - 170 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng. Công ty PNJ áp dụng biểu giá tương tự 167,5 - 170 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167 - 170 triệu đồng/lượng, chênh lệch lên tới 3 triệu đồng/lượng.
Điểm sáng là Mi Hồng với mức giảm nhẹ hơn 500.000 đồng/lượng, đưa giá về 168,3 - 169,8 triệu đồng/lượng và giữ chênh lệch mua - bán hẹp nhất thị trường chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 23/4/2026: Giảm phổ biến 600.000 đồng/lượng
Cùng thời điểm 5h00, giá vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh giảm theo vàng miếng, phổ biến 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 9999 mức 167–170 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
DOJI và Phú Quý cùng đưa giá vàng nhẫn 9999 về mức 167–170 triệu đồng/lượng, biên độ giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm trước, với chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
PNJ niêm yết vàng nhẫn 166,7–169,7 triệu đồng/lượng, mức giảm 700.000 đồng/lượng, là một trong những thương hiệu giảm mạnh nhất trong chiều nay.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
|Giá vàng hôm nay
| Ngày 23/4/2026
(Triệu đồng)
| Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|167,5
|170
|-600
|-600
|Tập đoàn DOJI
|167,5
|170
|-600
|-600
|PNJ
|167,5
|170
|-600
|-600
|Phú Quý
|167,5
|170
|-600
|-600
|Bảo Tín Mạnh Hải
|167,5
|170
|-600
|-600
|Bảo Tín Minh Châu
|167
|170
|-600
|-600
|Mi Hồng
|168,3
|169,8
|-500
|-500
|1. DOJI - Cập nhật: 23/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng miếng SJC DOJI HCM
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng
|167,000 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng 24K DOJI
|163,900 ▼600K
|167,900 ▼600K
|2. PNJ - Cập nhật: 23/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Khu vực
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC 999.9 PNJ
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|166,700 ▼700K
|169,700 ▼700K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|166,700 ▼700K
|169,700 ▼700K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|166,700 ▼700K
|169,700 ▼700K
|Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng
|166,700 ▼700K
|169,700 ▼700K
|Vàng nữ trang 999.9 PNJ
|164,000 ▼900K
|168,000 ▼900K
|Vàng nữ trang 999 PNJ
|163,830 ▼900K
|167,830 ▼900K
|Vàng nữ trang 9920 PNJ
|160,460 ▼890K
|166,660 ▼890K
|Vàng nữ trang 99 PNJ
|160,120 ▼890K
|166,320 ▼890K
|Vàng 916 (22K)
|147,690 ▼820K
|153,890 ▼820K
|Vàng 750 (18K)
|117,100 ▼680K
|126,000 ▼680K
|Vàng 680 (16.3K)
|105,340 ▼610K
|114,240 ▼610K
|Vàng 650 (15.6K)
|100,300 ▼590K
|109,200 ▼590K
|Vàng 610 (14.6K)
|93,580 ▼550K
|102,480 ▼550K
|Vàng 585 (14K)
|89,380 ▼530K
|98,280 ▼530K
|Vàng 416 (10K)
|60,990 ▼370K
|69,890 ▼370K
|Vàng 375 (9K)
|54,100 ▼340K
|63,000 ▼340K
|Vàng 333 (8K)
|47,040 ▼300K
|55,940 ▼300K
|3. BTMC - Cập nhật: 23/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng miếng SJC BTMC
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC
|167,000 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Nhẫn tròn trơn BTMC
|167,000 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Bản vị vàng BTMC
|167,000 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Trang sức Rồng Thăng Long 9999
|165,000 ▼600K
|169,000 ▼600K
|Trang sức Rồng Thăng Long 999
|164,800 ▼600K
|168,800 ▼600K
|4. SJC - Cập nhật: 23/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1 lượng
|167,500 ▼600K
|170,000 ▼600K
|Vàng SJC 5 chỉ
|167,500 ▼600K
|170,020 ▼600K
|Vàng SJC 1 chỉ
|167,500 ▼600K
|170,030 ▼600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ
|167,300 ▼600K
|169,800 ▼600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ
|167,300 ▼600K
|169,900 ▼600K
|Nữ trang 99,99%
|165,300 ▼600K
|168,300 ▼600K
|Nữ trang 99%
|160,134 ▼594K
|166,634 ▼594K
|Nữ trang 75%
|117,488 ▼450K
|126,388 ▼450K
|Nữ trang 68%
|105,705 ▼408K
|114,605 ▼408K
|Nữ trang 61%
|93,923 ▼366K
|102,823 ▼366K
|Nữ trang 58,3%
|89,379 ▼350K
|98,279 ▼350K
|Nữ trang 41,7%
|61,438 ▼250K
|70,338 ▼250K